Causa licitación de armas: Pullaro arremetió contra Sain

Este jueves, el programa Mañana OH! que se emite por Cadena OH! dialogó con el diputado provincial, Maximiliano Pullaro quien se refirió, entre otras cosas, a la causa que tiene como protagonista al ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain por el tema de licitación de armas.

Al respecto, el legislador sostuvo: “Fue una denuncia que realizamos algunos diputados de la oposición en el Ministerio de la Acusación de Rosario y luego se trasladó a la de la ciudad capital; nosotros vimos una lógica donde se pretendía forzar un pliego para que lo gane una empresa israelí que tenía que ser la única proveedora de ese equipamiento a la Policía de la provincia”.

A su vez, Pullaro aseguró que “fueron pliegos copiados de la página Web de esa empresa. Se pretendía tener un sobreprecio muy importante, la licitación era de casi mil quinientos millones y se querían robar alrededor de 300 ó 400 millones. La causa avanzó y entiendo que están los elementos de prueba y esperamos la audiencia imputativa para ver qué elementos o testimonios más encontraron los fiscales”.

“Al menos tres funcionarios del Ministerio de Seguridad pretendieron forzar esta licitación para hacer que gane esta empresa. La Justicia paró la licitación en su momento y nosotros como Cámara de Diputados estudiamos este pliego e hicimos la denuncia penal”, explicó.

Por último, Pullaro resaltó: “Soy querellante y tengo acceso a la causa y la verdad es muy fuerte lo que se ve; lo triste es que en lugar de estar investigando organizaciones criminales, estaban persiguiendo a políticos, empresarios, funcionarios y sindicalistas (…) hay muchísimos elementos de prueba y ya debería haber existido la imputación a las personas que cometieron estos delitos, en particular a Marcelo Sain (…) porque sí existió espionaje ilegal".

