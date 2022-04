Video: infernal tiroteo contra policías que acudieron por un caso de violencia de género

Un estremecedor video se viralizó en las redes sociales donde policías fueron atacados a tiros en un barrio donde habían denunciado violencia de género. El hecho ocurrió en la localidad de Laferrere, partido de La Matanza.

La situación comenzó cuando una mujer, de 33 años, llamó a las autoridades debido a que su hermana, de 21, estaba inconsciente en una casa porque su expareja la golpeó.

Leer también: Primeros resultados de los controles policiales a motociclistas

Los agentes policiales, al notar que tenían que ir hasta una zona hostil, solicitaron algunos móviles de apoyo para que los acompañen al lugar. Una vez allí, ingresaron por la calle Calderón hacia el río.

En el desplazamiento de patrulleros, fácilmente identificables porque estaban con las balizas colocadas y las luces correspondientes, comenzaron a ser atacados a disparos.

Es Sinaloa? No. Medellín? No. Rosario? No. Es Laferrere, La Matanza. A lo mejor es una sensación no?@FerEspinozaOK pic.twitter.com/YXdS4Mh0Kv

— Dr Ricardo Galeano (@DrRicardoGalean) April 15, 2022