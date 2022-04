Luis Rodríguez: "Todos trabajamos para jugar bien"

Con una deliciosa asistencia a Beltrán en el primer gol del partido y un impresionante tiro libre que puso el 2-1 parcial, Luis Miguel Rodríguez se transformó en una de las grande figuras que tuvo Colón en el empate de este sábado frente a Independiente en el Brigadier.

Sin embargo, y pese a su gran actuación individual, el tucumano se fue caliente por el resultado, dejando en claro que el punto le sirve de muy poco al sabalero en su objetivo de finalizar entre los 4 primeros de la Zona B de la Copa de la Liga donde defiende el título.

Al término del cotejo, el 10 conversó con los medios e hizo un balance del rendimiento de su equipo en el choque frente al rojo. Al respecto, Pulga comentó: "tenemos que corregir en ese sentido, cuando abrimos el marcador tratar de pasar esos 15 minutos cuando el equipo rival se te viene. Pero esos errores lo tenemos que corregir, tenemos pocos días para trabajar y de lo poco que se puede hacer ya tenemos que estar pensando en Huracán”.

Más adelante, y siendo consultado por la extenuante seguidilla de partidos que debe afrontar Colón entre el certamen doméstico y la participación en la Copa Libertadores, el oriundo de Simoca no buscó excusas y señaló: “Hay que alimentarnos bien, tratar de recuperarse para estar a disposición. No solo somos los once que entramos al campo de juego, somos un plantel por momentos entran otros chicos y lo hacen bien. No se si algún jugador pueda jugar dos partidos en la semana sin sentir el cansancio”.

Antes del final, y en referencia a la irregularidad que el equipo de Falcioni ha evidenciado a lo largo de todo el semestre, el 10 manifestó: "Todos trabajamos para jugar bien. Después son circunstancias a veces llegas bien o mal pero bueno hay que tratar de pasar lo más rápido posible cuando los momentos son malos y en los momentos buenos no hay que confundirse”.