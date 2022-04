Perotti: “No jodamos, no hay margen para estar con internas en esta situación”

Hace algunos días, los gobernadores peronistas se reunieron acordaron algunos puntos básicos que quieren plantearle a Alberto Fernández.

El encuentro se produjo después que los gobernadores fueran a la Casa Rosada a reunirse con el ministro del Interior, Wado de Pedro, que los convocó para discutir sobre la pelea por la coparticipación que el Gobierno tiene con Rodríguez Larreta.

"Los gobernadores que estuvimos en la reunión queremos la unidad"

En ese encuentro estuvo el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien admitió se trataron algunas cuestiones de "coyuntura", y aseguró que el motivo central del cónclave no fue "la interna", aunque se tocó el tema.

"Algunos que están más vinculados al Partido (Justicialista) creen que deberíamos tener una mesa, pero insisto en que ese tema fue muy secundario. Justamente acordamos ser muy cuidadosos en la comunicación porque sabíamos que se podía leer como que estábamos reuniéndonos fruto de esta pelea, que por otra parte todos queremos que se acomode y no que se expanda", afirmó el titular de la Casa Gris en diálogo con Clarín.

Y agregó: "Los gobernadores que estuvimos en la reunión queremos la unidad, somos conscientes de que, si no, no va a haber una buena conducción. Y además que el tiempo de la elección ya pasó, que ahora hay que gestionar, sabiendo que de esto se sale con laburo y que si vos trabajás no te queda tiempo para la interna".

"No jodamos: no hay margen para estar con internas en esta situación y frente al nivel de demandas y respuestas que tenemos que articular", sentenció finalmente el Gobernador de Santa Fe.