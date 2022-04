Robaron 70 metros de silo bolsa a un productor de Colonia San José

Un productor agropecuario de Colonia San José fue víctima del robo de unos 70 metros de silo bolsa. El hecho dejó a la intemperie toneladas de sorgo que había cosechado el año pasado, junto a una pérdida millonaria.

“Es algo inédito. Suele haber daños, pero llevarse intacto 70 metros de silo bolsa, nunca lo vimos. Es un daño importante y no sabemos cómo tratar el cereal para que no pierda el valor nutritivo. Estamos a un paso del invierno y toda la producción podría pudrirse”, explicó el damnificado, René Brusa, al aire de Cadena OH!.

Según se presume, el silo bolsa habría sido robada durante el fin de semana para venderse como plástico a empresas de reciclaje. “Me dijeron que un kilo de nilón se paga 65 pesos y acá había más de 150. Por lo menos tuvieron que usar una camioneta y actuar en grupo”, añadió.

Brusa se definió como un pequeño productor que se “defiende como puede”, por lo que el robo del acopio de granos lo obligará a endeudarse y solicitar un préstamo para reponer lo sustraído.

“Quiero hacerlo público esto para que los productores tomen precaución. La policía me atendió bien y le tiré datos, pero la seguridad es muy poca”, finalizó.

Escuchar también la nota completa: