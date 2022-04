"Drácula, el musical", una obra que sigue más vigente que nunca

Ángel Mahler, compositor y director de "Drácula, el musical", sostuvo que "cuando surgió la idea de hacer esta obra, hubo algunos problemas, como el de la capacidad de los teatros, los aforos".

"Es un espectáculo que despierta mucha alegría. En este momento, está en el momento más importante, en el auge desde que nació", aseguró.

Asimismo, señaló que "hay muchas diferencias con respecto a la obra de hace 30 años, principalmente en cuestiones tecnológicas" y agregó. "Estamos atravesando un gran momento actoral y hay mucha madurez por parte del elenco".

Por último, si bien el compositor reconoció que "no quería hacer la obra nunca más", destacó el rol esencial que tuvieron sus hijos. "Empecé a pensar que era injusto que un trabajo tan lindo quede guardado por un tema personal", dijo.

"Vamos a tratar hacer la gira más importante de la historia; esta obra no se va a terminar nunca y la gente la canta entera. Creo que no algo así no pasa en ninguna parte del mundo", afirmó Mahler.

