Aseguraron que los créditos del Banco Nación “son más una publicidad que una realidad”

El Banco Nación (BNA) lanzó este lunes una nueva etapa del programa Mi Moto que permite el acceso a créditos por hasta $ 300.000 para la adquisición de motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y con tasas bonificadas por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Sin embargo, desde las concesionarias admitieron que la reedición del programa es “más una publicidad que una realidad”.

Germán Kaiser, vendedor de motos de la capital provincial, afirmó que “estos créditos son un proyecto que nace muerto, porque el problema es que no hay mercadería. Al no haber dólares para importar insumos para armar los vehículos, no necesitamos como concesionarias ni las terminales, créditos para vender, porque no hay productos”, dijo al aire de Cadena OH!.

En este contexto, detalló que las motos que entregan las terminales a las concesionarias “están todas vendidas sin la necesidad de un crédito”.

