Cruce inesperado: Graciela Alfano renunció en vivo a Socios del Espectáculo

Graciela Alfano develó en "Mañanísima" que estará hasta fin de mes en "Socios del Espectáculo" (El Trece) y luego enfrentó a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en vivo en el ciclo por su inesperada decisión.

La mediática panelista irrumpió en el estudio de Carmen Barbieri y soltó la bomba sobre su renuncia al programa de Lussich y Pallares: "Yo me doy cuenta de que cada vez que yo cuento esto del sexo, él (Adrián) sufre y yo no quiero hacer sufrir al conductor... Termina mi contrato a fin de mes, no lo renovamos, pero todo divino. Yo puedo ser una genia, pero si lo pongo nervioso al conductor, no sirvo y hay que tener esta inteligencia de saber donde uno sirve y donde no".

Pampito no dudó en consultarle a Alfano si su nuevo destino será "LAM" (América TV), sobre lo cual la actriz respondió picante: "Ay, qué me están diciendo, no sé... Habría que preguntarle a Ángel, a ver qué decide".

El panelista no perdió el chance de ser incisivo y le preguntó al hueso: "¿Dónde te sentiste más cómoda en 'LAM' o en 'Socios del Espectáculo'?", a lo que Graciela respondió sin filtros: "Cómoda me siento en todos lados, pero acá como que no tengo participación porque no les importa, o sea, no entra; Ángel tiene más criterio de show, más quilombo... Yo estoy mejor en un lugar de show. Yo lo que quiero es que el programa salga bien".

Fuente: Exitoina