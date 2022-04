Claudio Corvalán: "Hay que descansar y seguir para adelante"

"Nos encontramos con dos goles de pelota parada que nos hacen. Son jugadas desafortunadas. Mérito de ellos y errores nuestros. Después el partido se nos hizo cuesta arriba. Ellos se defendieron bien. Talvez nosotros estábamos desordenados buscando el partido y creo que todo pasó por ahí", apuntó al término del partido el capitán de Unión, Claudio Corvalán, por la derrota 2-1 de este martes en el 15 de Abril ante San Lorenzo.

Dentro de su análisis en caliente, expuso: "Al descuento lo hicimos un poco tarde. Si lo hacíamos por ahí antes pudimos alcanzar el empate. Después nos quedamos con 10 por la lesión de Pipa y todo se complicó. No hay que sacarle mérito a San Lorenzo, que no venía bien, pero no deja de ser un grande y con jerarquía. Eso a nosotros nos costó el partido".

"Nos armaron una línea de cinco defensores y nos costó abrir el camino. Después ellos se encontraron con el gol de pelota parada y a partir de ahí entramos un poco en desesperación, que no pudimos encontrar el último pase. Llegó el segundo y mucho análisis no podés hacer cuando te los hacen de pelota parada", agregó.

Pero la cosa no quedó solo ahí: "Hay que tener la mentalidad para jugar estos partidos. Todos los equipos juegan Copa. San Lorenzo jugó también el fin de semana. Así que todos tenemos una doble competencia. Hay que descansar y seguir para adelante. Nos vamos muy tristes por la derrota porque queríamos seguir ahí arriba. Todavía quedan tres partidos y tenemos chances de estar entre los cuatro primeros, que es nuestro objetivo. Ahora tenemos que ir por los tres puntos a La Plata".

En el final, se vio impactado por la lesión de Gastón González: "Lo vi de lejos. Para que se quede tirado, algo pasó. Ojalá no sea nada grave. Que sea solo un golpe. Es muy importante para nosotros. Tiene una carrera por delante y fue vendido a Estados Unidos. Que no sea nada para el bien de él, más que nada".