Luego del triunfo de Newell’s sobre Banfield en el Coloso, el técnico Javier Sanguinetti ponderó la actuación de su equipo y destacó especialmente que no se haya desesperado cuando las cosas no le salían. “Banfield es un rival incómodo, con mucha dinámica, debíamos tener paciencia y encontrar los espacios que no había”, explicó.