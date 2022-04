Escándalo en Gaboto: denuncian que la Comuna vende terrenos que ya tienen dueños

Vecinos de Puerto Gaboto denunciaron una serie de fraudes inmobiliarios que salpican a la presidenta comunal, Sandra Patricia Aguirre, a los miembros de la comisión y del tribunal de cuentas de la localidad del departamento San Jerónimo.

Los damnificados acusaron por delitos de asociación ilícita y estafa a los funcionarios comunales por la cesión de derechos de propiedad de lotes y viviendas que ya poseen dueños.

Según constan en las denuncias radicadas en la Fiscalía de San Lorenzo, los miembros comunales habrían vendido terrenos “sobre los cuales no tienen ningún derecho. En algunas ocasiones consumando estafas. Acuerdan con los ocupantes despojar de la propiedad a sus legítimos poseedores o dueños”.

Reynaldo Pereyra, uno de los propietarios que llevó su caso a la Justicia, explicó que en enero de este año fue anoticiado que, en un terreno baldío de su propiedad, perteneciente a sus padres, habían comenzado a instalarse un grupo de personas.

“Para no dejar la casa sola, por miedo a usurpación, la pongo en alquiler en 2019 cuando falleció mi madre. Durante los dos años que estuvo el inquilino no me pagó y no se fue cuando terminaba el contrato. En enero de este año me llamó una gente que cuidaban a mis viejos para decirme que estaban usurpando el terreno baldío que tiene la propiedad”, detalló Pereyra al aire de Cadena OH!.

“Cuando voy a Gaboto (Pereyra vive actualmente en Zavalla, departamento Rosario), en el terreno estaban poniendo unos postes y un tejido. De broca, tiré todo, hasta que apareció una señora que me preguntó qué estaba haciendo en su terreno. Me dijo que se lo había cedido la comuna por derecho adquirido. Me amenazó, me dijo que era policía y que me iba a matar”, narró.

“Cuando fui a la comuna nunca me quisieron atender y no soy el único, debe haber entre 10 y 15 personas que están en la misma situación. Resulta que la comuna vendió terrenos que ya tenían dueño”.

Pereyra aseguró que, quien está al frente de estas maniobras es la propia presidenta comunal, aunque secundada por el resto de los funcionarios del gobierno local. De hecho, Pereyra afirmó que fue la tesorera de la comuna quien cedió a uno de sus familiares el terreno baldío para que sea edificado.

