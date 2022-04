Para Traferri, la investigación de Edery y Schiappa Pietra es un "fraude jurídico"

El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, presentó un trabajo realizado con a su equipo de asesoramiento jurídico y resumió lo que para él, se trata de un fraude jurídico llevado adelante por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

Luego de la denuncia presentada en la comisión de Acuerdos –la comisión bicameral que juzga el accionar de los fiscales– Traferri decidió mostrar este documento para que sus pares tomen dimensión acerca de la gravedad de las denuncias contra los fiscales.

En este sentido, hizo un repaso cronológico de la causa en la que los fiscales lo vinculan al juego clandestino y precisó cuáles fueron las acciones llevadas adelante por Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. En primer lugar, hizo mención a la declaración del 4 de diciembre de 2020 ante la Justicia del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que "fue editada y llegó antes a los medios que a las cámaras legislativas y a la Corte Suprema", afirmó. Además, dijo que se presentó en la fiscalía y que los fiscales le dieron un disco rígido vacío.

La audiencia por el desafuero de Armando Traferri se realizó el 18 de diciembre de 2020 y fue negada "por las inconsistencias de las pruebas presentadas en mi contra", dijo el legislador. Asimismo, aclaró que no participó de esa instancia para no entorpecer el proceso.

Después, recordó que "el 1 de septiembre del año pasado se destapó el escándalo del espionaje ilegal donde la Jefa de departamento de inteligencia criminal zona sur del Organismo de investigaciones del MPA, Débora Cotichini, le pasa ilegalmente información a Sain. Se confirma el espionaje ilegal", aseveró.

Además, hace referencia a la denuncia que realizó sobre el arreglo de juicio abreviado que hizo Ponce Asahad con los fiscales, la cual le permitió obtener la libertad casi de manera inmediata.

Luego recordó que el 15 de marzo de este año denunció a los fiscales Edery y Schiappa Pietra "por falsificar y tergiversar constancias para engañar a los miembros de la comisión de Acuerdos y a los jueces".

"A pesar de que violaron la leyes y me espiaron ilegalmente, no pudieron encontrar algo que me vinculara a la causa; solo tienen especulaciones sin fundamentos", aseguró Traferri.

"A los fiscales no les faltó ninguna norma por romper. Es tan claro el accionar ilegal de los fiscales que me lleva a preguntar cómo puede ser que sigan actuando con esta impunidad. Me gustaría saber cuánto vamos a seguir soportando que algunos fiscales actúen fuera de la ley, concluyó.