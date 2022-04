Traferri: "Edery y Schiappa Pietra han mentido"

Con el aporte de pruebas documentales y una exposición frente a sus pares del senado, el legislador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) resumió lo que considera un fraude jurídico en su contra perpetrado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, con el fin de vincularlo con la causa de juego ilegal.

“Lo que expusimos en la Cámara está probado. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra han mentido, no solo a la Comisión de Acuerdos, sino también, cuando fueron a pedir mi desafuero y a los propios jueces. Recortaron la declaración de Peiti y llevaron otro testimonio a la Justicia”, resumió el legislador sobre la presentación de ayer en la Cámara, en diálogo con Sin Mordaza TV.

El senador no solo los acusa de imparcialidad, sino que también, sostiene que los fiscales "atropellaron la ley" al investigarlo, al "espiar" sus llamadas telefónicas, el estado de sus cuentas bancarias y al cambiar, exprofeso, las declaraciones de los testigos, con recortes injustificados.

En este marco, Traferri se mostró confiado que, con las evidencias presentadas, la Comisión de Acuerdos abrirá una investigación para analizar el desempeño de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Para abrir lista de las irregularidades en las que habrían caído los fiscales a lo largo del proceso, con el solo objeto de inculparlo dentro de la denominada “causa de juego clandestino”, el legislador apuntó: “En el acuerdo abreviado que hicieron con el ex fiscal Ponce Asahad le redujeron en dos oportunidades la pena, algo que no está contemplado en ningún código. Hoy debería estar detenido. Otra de las cuestiones que denunciamos es que, como marca la ley, tendrían que haberle cobrado una multa de 450 mil dólares, cosa que omitieron y no dieron ninguna explicación”.

“En el abreviado de Peiti -continuó-, él dijo textualmente que yo nunca le pedí dinero. Él habla de la ruta del dinero, quiénes lo pedían y dónde lo daba para poder seguir funcionando. Esa declaración no se la llevaron a los jueces, por lo que vamos a reclamar que se siga esa investigación. Lo que hay que dilucidar es por qué los fiscales ocultaron las pruebas a los jueces, por qué tergiversaron los audios y pusieron las cosas que les convino”, indicó.

Sin embargo, lo más grave, admitió el legislador, fue que “estos mismos fiscales dijeron que por ley no podían investigar mis teléfonos y mucho menos mis cuentas bancarias, pero me investigaron las cuentas bancarias desde el año 2013 a la fecha, como también tienen todas las llamadas mías recibidas y emitidas, geolocalizadas, desde el año 2014/15 a la fecha. Violaron todas las leyes, no les importó nada”, disparó.

Asimismo, Traferri aseveró tener pruebas sobre escuchas ilegales en su contra e indicó que la estrategia de los fiscales para hacerlo implicaba, no un espionaje directo sobre él mismo, sino contra sus colaboradores: “La auditora del MPA, en el informe que hace sobre Débora Cotichini, aclara que a dos colaboradores míos los escuchaba de manera ilegal para saber de qué hablaban conmigo, era una manera de escucharme a mí, a pedido de Edery”, agregó.

“Lo que termina detonando todo, es que contrataban a supuestos narcotraficantes para buscar información sobre mí en la ciudad de San Lorenzo. Hace poco un narcotraficante muy reconocido dijo públicamente que le ofrecían un abreviado a cambio que me involucrara a mí con el juego clandestino. Esto son los fiscales de los que estamos hablando”, dijo Traferri.

“Si como senador de la provincia, sabiendo que no me podían escuchar ni hacer un seguimiento de mis cuentas bancarias, hacen esto, qué le puede pasar al ciudadano común: le arman una causa y lo hacen responsable de algo que no cometieron”, concluyó.

