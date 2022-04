La China Suárez se lanzó como cantante con un tema polémico: "El Juego del Amor"

Eugenia China Suárez debutó oficialmente como cantante junto al cordobés Santiago Celli​ con el tema "El juego del amor".

La actriz realizó un vivo en la red donde reveló que pronto se conocerán más canciones.

"En junio se conocerán las canciones de ella que venimos trabajando", adelantó Celli en un vivo de Instagram. "Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos", expresó, por su parte, La China Suárez.

"El juego del amor", que fue producida Ale Sergi y Cachorro López, cuenta con 4521 visualizaciones a 61 minutos de haber sido estrenado, y sigue subiendo.

La nota de color la dio, justamente, la letra de la canción. Muchos se preguntaron si está dedicada a alguien... Otros le pusieron nombre directamente: Mauro Icardi. Sin embargo, la canción fue escrita por Celli tiempo atrás, antes de conocer a La China.

Quién es Santiago Celli

Celli es un músico y compositor cordobés que formó parte del exitoso dúo Salvapantallas junto a Zoe Gotusso.

Sobre trabajar con La China Suárez dijo: “Con la China nos conocimos para trabajar en sus canciones y fue todo muy fluido. Me contagió automáticamente su entusiasmo por hacer música y el deseo de expresarse por este medio con absoluta honestidad..". "A raíz de esto surgió la idea de colaborar en “El juego del amor”, un tema que había quedado fuera de mi último disco porque tiene un estilo diferente y que, con su participación, terminó de cobrar sentido", agregó.

Qué dice la letra de la canción de La China Suárez

He llegado hasta acá

y me acuerdo de todo

A veces pienso que

ya viví de más

He pasado por mil

son mis penas y glorias

llevo nuestra historia

en la memoria de la piel

Tan arrebatada yo

Tan acobardado vos

Fuimos inocentes

en el juego del amor

Tan arrebatada yo

Tan acobardado vos

Ya no hay mas valientes

en el juego del amor

Ya no hay más valientes

en el juego del amor

Sobran las razones

faltan los motivos

cuánto va a pasar hasta

que estés conmigo

cuánto va a pasar hasta que vuelvas

que lo des vuelta

que lo resuelvas

que vengas a dormir

Sobran los motivos

faltan las razones

cuánto va a pasar hasta que

para que te enamore

No me mandes un sicario

no es necesario

yo ya morí por tí

Tan arrebatada yo

Tan acobardado vos

Fuimos inocentes

en el juego del amor

Tan arrebatada yo

Tan acobardado vos

Ya no hay mas valientes

en el juego del amor

Ya no hay más valientes

en el juego del amor

Ya no hay más valientes

Solo hay inocentes

Nos quedamos solos

En el juego del amor

Tan ilusionada me voy

Tan decepcionada mi amor

Ya no hay más valientes

en el juego del amor

Tan acobardado yo

Tan arrebatada vos

Nos quedamos solos

en el juego del amor

Fuente: Exitoina