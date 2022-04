El mundo de los NFT: ¿Se puede ser dueño de una parte de la web?

En una revolución constante, las novedades de las tecnologías, la economía del conocimiento y las inversiones, no dejan de sorprender y generar infinitas oportunidades en el mundo contemporáneo. El avance hacia una era digital más amplia, que implique parte de nuestra vida cotidiana, está más cerca de lo que parece.

Es el caso de los NFT, considerados como la forma moderna de demostrar posesión sobre un activo. Para entender el concepto, primero hay que saber y entender que existen bienes fungibles y bienes no fungibles. Los bienes fungibles son los que pueden intercambiarse, teniendo un valor en función de su número, medida o peso. Y los bienes no fungibles son los que no son sustituibles.

Literalmente hablando, NFT significa "Non - Fungible Token", un token no fungible o irremplazable. Son activos únicos, que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor, ya que no hay dos NFT que sean equivalentes igual que no hay dos cuadros que lo sean.

La especialista Daniela Malqui explicó a Cadena OH! que un NFT, entonces, "Puede ser cualquier cosa en este mundo. Se considera que en algún momento en el que vivamos en el metaverso, es decir en una combinación de la vida virtual y física, lo que va a pasar es que todo va a estar tokenizado. La tokenización es darle un valor virtual a las cosas físicas que conocemos hoy".

Si bien parece complicado, el concepto está más instalado de lo que se cree. El ejemplo más claro son los video juegos, ya que se vive una vida virtual o mixta y todo tiene un valor. Uno puede ser dueño de su propio avatar o identidad digital, y eso es un NFT. Pero también es un NFT una campera que alguien se compre de manera virtual y quiera usarla para su yo virtual.

"Esto ya está aquí, porque cuando vivamos en un universo virtual, las leyes locales no van a servir. Si soy dueño de una casa, no me serviría un papel firmado por mi municipalidad o Estado", aclaró la entrevistada.

El NFT no sólo se compra por lo estético o la imagen, como obras de arte digitales, sino también por las utilidades. Por ejemplo, un NFT puede traer como beneficio cursos gratis o capacitaciones, entre otras cosas.

"Lo que más me tentó es entender que hay una tecnología atrás que es revolucionaria, como fue el internet en su momento. Cuando los NFT sean algo banal, que ya se los conozca, internet pasará a una nueva fase, no sólo interactuaremos por internet sino que vamos a poseer una porción de eso. Lo que estamos viviendo es increíble", dijo por último Malqui.

