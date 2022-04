En el descuento del partido, Estudiantes le empató a Colón en Santa Fe

Estudiantes de La Plata, líder de la zona B de la Copa de la LPF, con un equipo alternativo empató anoche ante Colón 2 a 2 en Santa Fe, al inicio de la 12da fecha del certamen, y se convirtió en el primer clasificado para los cuartos de final.

En el primer tiempo marcaron para el "Sabalero" Cristian Bernardi y Luis Miguel Rodríguez y el paraguayo Jorge Morel igualó transitoriamente para el "Pincha", que en el descuento al final logró el empate definitivo por medio de Bautista Kociubinski.

El conjunto de La Plata abordó este compromiso con una formación alternativa por la decisión de su director técnico, Ricardo Zielinski, de ofrecerles descanso a los habituales titulares con vista al partido del martes próximo en La Plata ante Bragantino, de Brasil, con quien comparte la cima del grupo C de la Copa Libertadores, con 4 puntos.

En cambio, Julio Falcioni puso lo mejor en busca de mejorar el flojo presente de Colón en el torneo local, pese a que también el martes próximo deberá recibir a Peñarol, de Montevideo, por el grupo G de la misma competencia continental.

Al final, con la igualdad, Estudiantes mantuvo su racha positiva de, ahora, 10 fechas sin perder en condición de visitante, pese a que dejó la de tres victorias en hilera.

Por su parte, Colón continuó con su marca negativa de 9 fechas sin poder sumar de a tres puntos.

Por eso, el equipo "Sabalero" saltó al campo presuroso para sacar una eventual ventaja por la formación alternativa de su adversario, tanto que con la presión alta ejercida desde el inicio pudo generar la temprana y sorpresiva apertura.

De ese modo, Bernardi le birló la pelota a Carlo Lattanzio, cerca del área visitante, la que derivó hacia Rodríguez, que desde 25 metros sacó un remate bajo y violento que obligó a Jerónimo Pourtau a dar un rechazo, que supo capturar Bernardi en arremetida para convertir ( 4 minutos).

Los platenses, con el buen debut del joven defensor Santiago Núñez -cerca del final del cotejo debió ser sustituido por un calambre en la pierna izquierda- no se amilanaron y con rapidez equilibraron las acciones. Más aún, pasaron a prevalecer en ataque sobre el rival.

De allí, que tras un córner y un par de desvíos en el área local, la pelota le llegó al volante paraguayo Jorge Morel, que al entrar por derecha no tuvo dificultad para para marcar la transitoria igualdad y su primer gol en el fútbol argentino (23 min).

Cerca del final del primer episodio, cuando el 'rojinegro' se decidió con más continuidad volcarse a la ofensiva, apareció la magia del 'Pulga' Rodríguez para recibir una asistencia de Rodrigo Aliendro y definirla con un tiro cruzado exquisito de izquierda a derecha, para dejar sin reacción a Pourtau y poner en ventaja otra vez a su equipo (40 min).

Al comienzo del segundo capítulo, Colón debió soportar la salida de su figura, el propio "Pulga" Rodríguez, que acusó un fuerte dolor en la zona inguinal izquierda (4 min), por lo que al final del partido fue trasladado a un sanatorio de Santa Fe para practicarle una resonancia magnética para conocer el diagnóstico definitivo de su lesión.

Lo que Falcioni, con los cambios que introdujo, recompuso el andar de sus dirigidos, para mantener un juego intenso como se lo proponía el 'Pincha', por lo que ambos elencos aportaron aproximaciones peligrosas al entretenido espectáculo.

El que finalmente se cerró con pasajes emotivos en los 9 minutos adicionados al final, cuando Colón tuvo chances de aumentar la ventaja como Estudiantes de empatarlo y esto último se dio con la espléndida ejecución de un tiro libre de Kociubinski, que marcó su primer gol en primera división, (53 min).

Por la 13ra fecha, Colón visitará a Arsenal, en Sarandí, el sábado 30 a las 19; en tanto que Estudiantes, en el mismo horario pero el día anterior, recibirá en La Plata a Aldosivi.

Síntesis del partido

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Joaquín Novillo; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Estudiantes: Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Bautista Kociubinski, Santiago Núñez y Bruno Valdez; Nelson Deossa y Jorge Morel; Hernán Toledo, Alan Marinelli y Carlo Lattanzio; Brian Orosco. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 4m, Bernardi (C); 23m, Morel (F); y 40m, Rodríguez (C).

Gol en el segundo tiempo: 53m, Kociubinski.

Cambios en el segundo tiempo: 4m, Santiago Pierotti por L. Rodríguez (C); 14m, Franco Zapiola por Deossa; y Aaron Spetale por Toledo (E); 23m, Ramón Ábila por Bernardi; y Tomás Moschión por Aliendro (C); 28m, Ricardo Ramírez por Marinelli (E); 38m, Nicolás Fernández por Nuñez; y Gonzalo Piñeiro por Valdez (E); 48m, Paolo Goltz por Farías; y Brian Farioli por Beltrán (C).

Amonestados: Lértora y Farías (C). Morel y Lattanzio (E).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Brigadier General Estanislao López