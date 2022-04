Javkin anunció la salida de El Cacique y nuevas medidas para la mejora del transporte

El intendente Pablo Javkin anunció una serie de medidas para mejorar el servicio de transporte en la ciudad de Rosario, entre ellas, destacó la salida de la empresa El Cacique, el traspaso de líneas y la incorporación de más unidades.

En el salón Carrasco del Palacio Municipal, el intendente dio detalles de algunas decisiones importantes que tomó para mejorar el transporte público “en el marco del Plan de Reconstrucción que hemos encarado”, enfatizó.

Entre los anuncios más destacados dijo que se decidió “sacar del sistema a la empresa El Cacique”, empresa que registró “más del 80 por ciento de reclamos por demoras en el servicio”, y agregó: “Eso era inaceptable, porque no cumplían con lo que tenían que cumplir y eso ocasionó los graves problemas de transporte que hoy tenemos”.

El titular del ejecutivo local se refirió además a un anuncio realizado tiempo atrás: la incorporación de más unidades, y sostuvo que “El Cacique no cumplió con lo que le correspondía y por eso no se llegó a las 606 unidades prometidas”. Por esto usó sus potestades para finalizar con ese vínculo y remarcó: “En Rosario, si algo no anda bien, lo cambiamos sin que nos tiemble la mano”.

Y tras esto, adelantó: “Vamos a aumentar la cantidad de colectivos hasta llegar a las 632 unidades. Sé que hacen falta más, pero esto es lo que podemos al día de hoy y yo prefiero ser claro. En cuanto se pueda, seguiremos sumando unidades”.

Luego destacó: “He decidido que las líneas que hasta ayer operaba El Cacique, pasen a MOVI y Rosario Bus”, y aclaró que la salida de El Cacique se realiza “sin generar posibles juicios futuros a la ciudad”. Además, la empresa deberá entregar a la MOVI, 37 unidades que formaban parte de su flota.

Para mejorar aún más el sistema, Javkin señaló que dispuso “eliminar la fusión de la línea 122/127. A partir del 16 de mayo volverán a circular en su recorrido de siempre”. El Ente de la Movilidad modificará “los recorridos de las líneas 116/129 y 122 Roja, para acercar el transporte público a los barrios. Por ejemplo, Tablada, Saladillo y Supercemento”, dijo el titular del Palacio de los Leones y sumó: “Toda la información de esos nuevos recorridos estará disponible en rosario.gob.ar y en la app MOVI”.

El intendente destacó que en breve se podrá chequear el Cuándo Llega “en tiempo real de una manera muy sencilla, vamos a usar Google Maps, una aplicación que todos tenemos en nuestros teléfonos. Bastará con consultar ahí por el colectivo que necesitan tomar y podrán acercarse a la parada cuando el coche esté llegando”, remarcó, para finalizar diciendo. “Como les dije al principio, yo sé que no viajamos como queremos”.

Las medidas

A partir del 16 de mayo, la Municipalidad de Rosario implementará nuevas medidas tendientes a mejorar la calidad del servicio a usuarias y usuarios del transporte urbano. La salida de la empresa El Cacique, la incorporación de unidades y la modificación de recorridos son parte de un nuevo esquema que busca dar respuesta a las solicitudes de vecinos y vecinas.

En primer término, se definió la rescisión de contrato con la empresa El Cacique, la cual en el último tiempo había concentrado la mayor cantidad de reclamos e incumplimientos, evidenciando claras falencias a la hora de la prestación del servicio. En total, la empresa mendocina sumaba el 86% de los reclamos, vinculados a frecuencias y horarios.

Frente a esta situación, el Ejecutivo Municipal decidió redefinir un nuevo esquema que tiene por objetivo sostener el funcionamiento de un servicio esencial, adoptando las medidas necesarias para beneficiar a usuarias y usuarios del sistema, sin generar perjuicios económicos ni jurídicos al Municipio. En todo el proceso se garantiza la continuidad de la totalidad de las fuentes laborales.

Vale destacar que la empresa acordó la cancelación de las multas por incumplimiento que tenía con el Ente de la Movilidad y, de la flota afectada por la empresa, 37 unidades serán entregadas a Movi.

Nuevo esquema, con mejoras en el servicio

Las nuevas medidas comprenden más colectivos al sistema. En primer término, se sumarán unidades para garantizar las 606 unidades que debían funcionar actualmente y El Cacique no cumplió. A ellas, se sumarán nuevas unidades para totalizar 632, el número más alto desde el inicio de la pandemia. De esta manera se permite establecer mejoras en las frecuencias de aquellas líneas más utilizadas.

En sintonía con la recuperación de los viajes y tal como fuera con las líneas 115 138 139 durante el mes de noviembre, se genera la ruptura de la fusión de las líneas 122 Roja y 127, recuperando su autonomía y ampliando su conectividad.

Otra de las modificaciones es sobre la línea 122 Roja, extendiendo su recorrido en la zona sur de la ciudad, como respuesta a pedidos de vecinos y vecinas de los barrios Tablada, Saladillo, Echeverría y General Las Heras. Y también, a partir de solicitudes recibidas, la línea 116 129, extiende su itinerario en el área central, para llegar hasta el Pami l, y de esta manera, usuarios y usuarias del barrio Supercemento puedan llegar de forma directa con este centro de salud.

Tras la salida de El Cacique, a partir del mes de mayo, la distribución de las líneas será la siguiente: 112, 127, 131 y 132 estarán a cargo de la empresa MOVI, y las líneas 122V, 122R, 126R, 126N, 138 139 y 140 quedarán a cargo de Rosario Bus. Cabe destacar que además mantienen las líneas con las que están operando actualmente el sistema (pueden ser consultadas en www.etr.gov.ar/empresas.php).

La distribución tomó en cuenta factores logísticos, solicitudes de vecinos y vecinas, y el objetivo de mejorar la prestación del servicio.

Más tecnología

En el marco de las medidas, el intendente Javkin también anunció que en dos semanas se va a habilitar el servicio de carga de la tarjeta MOVI con cualquier tarjeta de crédito o débito, en la web del Municipio, a través del perfil digital de rosario.gob.ar. Será una pasarela de pagos del Banco Municipal que permitirá operar con cualquier tarjeta.

Además, se envió a Google y otras plataformas, información para publicar los recorridos y los arribos en tiempo real de todas las líneas. Actualmente ya figuran las de Rosario Bus y se espera que en breve puedan visualizarse los de MOVI.