Tras la reunión con Georgieva, Guzmán ratificó que "las metas no van a cambiar"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro este viernes con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Al término de la reunión afirmó que "las metas no se van a cambiar, sino que vamos a priorizar los gastos de la protección social".

"Hemos sobre cumplido las metas fiscales del primer trimestre. También logramos acumular reservas", dijo Guzmán a la prensa en Washington, al término del encuentro, que duró cerca de 45 minutos.

El encuentro arrancó al mediodía de Washington, en el marco de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial que se desarrolla en la capital estadounidense.

Very good meeting with Minister @Martin_M_Guzman. We discussed Argentina’s continuing economic recovery, challenge of tackling inflation in the face of Ukraine war shock, and progress towards the first review of the program. #IMFMeetings pic.twitter.com/BCQ1ilHSLM

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 22, 2022