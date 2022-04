El campo, un gigante que se hizo oír en una marcha multitudinaria

El campo encabezó este sábado una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo con reclamos al Gobierno de reducir la carga impositiva y el gasto público, pero también con mensajes directos al resto de la clase política.

"El tractorazo" reflejó un alto descontento con el rumbo del país, y la preocupación sobre la falta de políticas que solucionen los problemas de la gente. En medio de la crisis, el sector agropecuario realiza un enorme aporte de la mano de las divisas por exportación y el pago de los tributos.

Durante la movilización y especialmente en el documento que se leyó en el final de la misma, hubo un planteo de los productores sobre el destino del aporte de cada uno de los sectores de la sociedad.

En lo relacionado al campo, estimaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba reflejaron que en los últimos 20 años el aporte que hizo el sector al Estado en concepto de retenciones superó los 100.000 millones de dólares. Y el sector agropecuario viene advirtiendo desde hace tiempo que ese dinero no retornó a pueblos y ciudades del interior en obras y medidas para mejorar la calidad de vida de la población.

El mensaje para el Gobierno fue concreto: “Anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos. Arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa”. Y además, la mención al resto de la clase política: “Son responsables también muchos de nuestros gobernadores y legisladores. Han resignado la autonomía federal por una indigna alianza de vasallaje feudal en la que aceptan el saqueo de las actividades productivas de sus comprovincianos a cambio de ser tratados como mendigos de lujo por el Poder Central y eventualmente ser nuevamente ungidos”.

El epicentro de la marcha fue en Plaza de Mayo, organizada por productores autoconvocados y rurales del interior del país. El reclamo del campo también se hizo sentir con fuerza en diferentes puntos del país como Tucumán, Córdoba, Rosario y hasta en la localidad santafesina de Avellaneda, donde hace dos años atrás se resistió el avance sobre la propiedad privada, con la intención del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa Vicentin.

A todo esto, la Mesa de Enlace no adhirió a la movilización, más allá que algunas entidades, como Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria, otorgaron libertad de acción a sus afiliados.

Al término de la protesta en Plaza de Mayo, los productores que estaban al frente de la misma expresaron su satisfacción por el éxito alcanzado y el multitudinario apoyo de la gente, pero también señalaron que son conscientes que el camino a recorrer no será fácil, por el momento crítico del país en lo económico y social. Y agregaron que continuarán con su reclamo de un cambio en la política para el campo, y de un desarrollo para el país.

Voces opositoras

Por su parte, Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria y actual diputado nacional por Juntos por Formosa, sostuvo que el campo enfrenta el faltante de insumos básicos para producir, como gasoil, cubiertas, entre otros.

“El productor agropecuario quiere producir más, porque la única manera de salir adelante es produciendo más, no produciendo menos. El campo quiere expresar una visión que es totalmente diferente a la del Gobierno, que cobra impuestos antiproductivos, una política tributaria que castiga la producción y el trabajado, que cambia las reglas de juegos o está permanentemente amenazando con hacerlo, que subsidia a sectores que no lo necesitan, que no da certidumbre a la producción”, agregó.

A las expresiones de Buryaile, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que estuvo presente en el recorrido de los productores, resaltó que la propuesta de su espacio político es “realizar un cambio, muy profundo, ante la destrucción de las instituciones de nuestro país. Se trata de una propuesta muy valiente para bajar impuestos y tener una Argentina de producción”.

Por último, el diputado nacional por Juntos por Capital Federal, Ricardo López Murphy, desde su cuenta de Twitter, dijo: “¿Copamos la plaza? Copamos la plaza. Hoy fue un buen día para la República y la democracia. Y se celebra”.