Oscar Martínez: “El robo de cables ya es un delito organizado en la provincia de Santa Fe”

Desde hace ya varios meses que los robos de cables tanto de luz como de telefonía e internet han dejado de ser hechos esporádicos y circunstanciales para convertirse en una constante. Se trata de los cables que se encuentran en la vía pública, que pertenecen a las conexiones eléctricas de la Empresa Provincial de Energía y a las empresas y cooperativas que prestan servicios de telefonía y de internet.

Para la Audiencia se covocará a autoridades del Ministerio de Seguridad, a Fiscales del Ministerio Público de la Acusación, a la Empresa Provincial de la Energía, al delegado del Ente Nacional de Comunicaciones, empresas y Cooperativas prestadoras de servicios, Áreas de Defensa del Consumidor de Municipios, a las autoridades del Programa Santa Fe + Conectada, y a daminificados particulares. Se realizará en la ciudad de Rosario y se podrá acceder también de manera virtual.

Consultado acerca del tema, el legislador afirmó que “ El robo sistemático de cables en la vía pública dejó de ser algo circunstancial para convertirse en una nueva modalidad delictiva organizada que cuenta con un enorme mercado negro donde se compra y se vende el cobre robado. Además de que son claros hechos delictivos, esta situación perjudica seriamente a instituciones y particulares que son víctimas ”, explicó Martínez al ser consultado sobre el proyecto.

“Desde dependencias estatales, como ser un Centro de Distrito Municipal en Rosario (donde se realizan trámites de DNI o carnet de conducir), pasando por instituciones educativas y alcanzando también a particulares, pero no de forma individual sino en barrios enteros, son muchos los ciudadanos y ciudadanas que se ven perjudicados. En efecto, las instituciones al quedarse sin teléfono e Internet reducen notoriamente su capacidad operativa, y sin luz directamente no pueden abrir. Hay instituciones educativas que, por ejemplo, no han podido comenzar las clases a razón de estos hechos. En el caso de los particulares, la problemática es idéntica afectando el normal funcionamiento de la vida y su calidad, dada la enorme dependencia que cualquier vivienda tiene de la luz eléctrica y la importancia de la conectividad para cualquiera tarea esencial, como ser estudiar y trabajar. Según fuentes que hemos consultado, solo a modo de ejemplo en Rosario en dos meses se registraron 400 hechos”, agregó.

Ante la consulta acerca de la necesidad de la Audiencia Pública, el legislador resaltó que “Creemos que es responsabilidad de la Legislatura convocar a un ámbito de diálogo a todos los involucrados en esta situación para buscar las formas de hacer frente a esta problemática y dar respuestas que la ciudadanía exige y se merece. Cuantos son los hechos registrados en sedes policiales, cuantas denuncias han llegado al MPA y cómo se las está investigando, que se está haciendo desde el Ministerio de Seguridad para terminar con este tipo de delitos y con el mercado negro que ha generado, y también escuchar a las empresas y Cooperativas damnificadas como así también a directivos de instituciones y particulares afectados.”