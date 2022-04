Elba Marcovecchio trató de "cobarde" a Fernando Burlando

Elba Marcovecchio habló sobre su mala relación con Fernando Burlando.

La abogada denunció que mientras formaba parte del estudio jurídico de su colega, este no respetaba sus principios e incluso no le pagaba lo que le correspondía.

“En el contexto de mi boda, tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, es horrible. ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno”, disparó la esposa de Jorge Lanata a través de su cuenta de Instagram.

Elba tuvo esta reacción porque Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, dio una nota para Intrusos (América TV) y la trató de “agrandada” por no haberla invitado a su boda.

Además, también se enojó mucho con los dichos de Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece). Allí la panelista la trató de desagradecida por no haber invitado a Burlando a su casamiento, ya que él fue quien la lanzó a la fama mientras formaba parte de su estudio de abogados.

¿Qué pasó?

Tras la polémica, Elba Marcovecchio habló en LAM (América TV) y se mostró muy enojada. Antes de sacar al aire a la letrada, en el piso debatieron al respecto y aseguraron que Burlando “le dio la fama” a Elba, ya que le permitió mostrarse públicamente en la TV para hablar sobre los casos que llevaba adelante. Hasta ese momento, todo era gratuito, por lo que Jorge Lanata le recomendó ponerse su propio estudio jurídico.

“¿Qué te motivó a poner esta historia que subiste hace un rato?”, le preguntó Ángel de Brito a Elba cuando se conectó vía zoom. “Me motivó lo estuve escuchando durante el día. ¿Decir que soy desagradecida? ¿Que me fui tres meses y dejé mi trabajo? Eso lo dijo Mariana Brey. Es todo falso”, comenzó la profesional en leyes.

“Si me llamé al silencio fue por respeto. Pero ahora, en el contexto de mi boda, decir ‘se agrandó Chacarita’, ¿te parece? Así dijo Barby (Franco)”, se quejó. Luego, en referencia a los dichos de Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece), Elba sostuvo que Burlando la había impulsado a hablar en su contra: “Yo jamás mandé a nadie a decir nada, si algo lo tengo que decir, lo digo yo, de frente a la cámara. Me parece un cobarde... que mande a decir a periodistas estas cosas”.

“Estoy muy enojada, porque desagradecida no soy. Yo trabajaba mientras mi exmarido estaba internado porque era un escape. Sin victimizarme, es la historia que me tocó y saqué adelante a mis dos nenes, que eran dos bebés”, contó.

Sobre su enfrentamiento con Fernando Burlando, Elba detalló: “Terminó mal porque desde que se hizo público que yo salía con Jorge, a mí me dejó de pagar. Me tocaban las causas pro bono, y en las que había participaciones, que eran escasas, módicas o nulas. Yo trabajo, no voy a estar ejecutando un cliente o haciendo cosas que no corresponden, no va con mis principios ni mi ética”.

“No me paga, se lo pido una vez, dos veces, durante prácticamente un año y el primer martes de junio yo le dije a Fernando que así no aguantaba más y que me iba en la feria”, dijo y reveló: “Él me dijo que aguantara, que iban a entrar casos que rindieran, pero es un gran estudio, no soy tonta. Yo no trabajo para comprarme vestidos, sino para mantener dos criaturas”.

Fuente: Exitoina