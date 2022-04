Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, los comienzos de su historia de amor

Ayer, se confirmó con fotografías que el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Ahora, Yanina Latorre relató en LAM como fueron los pormenores de esta relación.

La panelista de Ángel de Brito, que hasta hace unos días negaba vehementemente el vínculo entre la hija de su amiga Mariana Muzlera y el futbolista de la Selección nacional, aseguró que ella cuenta “la historia que cuenta el entorno de ellos dos”. “Lo tengo recontra re chequeado”, afirmó.

“Se empezaron a seguir en Instagram en octubre, que fue cuando comenzaron los rumores porque, creo que Juariu, vio que se empezaron a seguir”, recordó la angelita.

“Empezó todo por Instagram porque tenían amigos en común. Yo creo que la empezó a seguir él a ella, porque Tini no es una quilombera, es miedosa. Se empezaron a seguir y todo fue como muy ‘polite’. Ella es como ingenua e inocentona”, explicó la panelista.

“Ellos tenían amigos en común. Él vino a la Argentina en noviembre, a jugar el partido de eliminatorias con Perú. Cuando él viene y ve a sus hijos, va a un asado de amigos en común y se conocieron cara a cara. Fluyó, la pasaron bien y se pasaron los WhatsApp”, aseguró la madre de Lola Latorre.

“Como él estaba recién separado y con dos niños, al principio se mostraron cautelosos. (…) Él la visitó dos o tres veces en su casa para volver a verla, no es que a Tini la llevás a comer a un restaurante de la Costanera. Es Tini”, afirmó Yanina.

“Él se volvió a España. Pero para ellos esto es muy rápido, y por eso todavía no hablan del futuro de la relación. Y quedaron en volver a verse en diciembre, por lo que Tini lo iba a ir a visitar a Madrid pero le agarró Covid”, agregó Latorre, mechando hechos de la actualidad con lo que ocurrió en los últimos meses.

“A mí me contó una periodista que lo engancharon él llevándola al aeropuerto con su amiga Josefina Marcos y que hacían salidas en común con grupos de amigos como están ahora en Ibiza”, acotó Ángel de Brito.

“Cuando él volvió no la vio porque estaba con Covid y cuando se cura no pudo ir a Madrid por su agenda. En enero la vi en Miami cuando salió con mi hija Lola, y se quedó todo el mes trabajando ahí”, recordó la esposa de Diego Latorre.

“En febrero fue a Madrid y me contó el contacto que ella iba como avanzando pero dudosa, que sí, que no. Todavía la mujer no se había llevado sus cosas. Ella le decía que sí, y él le insistía, ella se iba para atrás, que no quería quilombo, creía que la iban a criticar porque había un bebé. Es la primera vez que creo que Tini está con un hombre que tiene hijos”, analizó la panelista.

“Ella tenía miedo, dudaba. Aparte el fútbol no es un palo que ella maneje. (…) Pepe (Barroso Silva) era modelo, que es más fácil, (Sebastián) Yatra era cantante, estuvo con actores. (…) Ella con este chico se va a tener que ir a vivir afuera, no sé cómo van a hacer, o por ahí un noviazgo a distancia”, especuló Yanina.

“En febrero estuvieron muy juntos, besitos, besitos, y cada uno a su casa. Ella vino acá hacer sus shows, que se cancelaron por la internación de su padre, que estuvo muy mal. Ella estuvo muy angustiada. Cuando Alejandro (Stoessel) se curó, ellos se quisieron volver a ver y el momento fue la semana pasada, porque justo se alinearon los planetas”, relató la angelita.

“Ella se fue a Madrid con un grupo, quedan en juntarse con De Paul, lo hacen y esta vez en este viaje ya decidieron. Él dice que ya hace diez meses que está separado. Ella fue para allá y decidieron mostrarse, salen, van a comer, van a la cancha, hay fotos en la playa”, señaló.

“Van de la mano y evidentemente, si ellos no quieren que los vean hubieran hecho lo de ‘tu casita, mi casita’. Pero están juntos y libres y decidieron contarle al mundo porque consideran que se enamoraron. Si les preguntás, están juntos, están saliendo”, cerró Yanina Latorre para ilustrar el presente de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Fuente: Ciudad Magazine