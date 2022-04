Con Omar Perotti, se realizó el acto por el 150° aniversario de Reconquista

Este miércoles 27, en el patio de la Iglesia Catedral "Inmaculada Concepción", el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó junto al intendente municipal, Amadeo Enrique Vallejos, del acto oficial programado por el "150° Aniversario de la fundación de la Ciudad de Reconquista".

Allí también estuvieron presentes el Intendente de Avellaneda, CPN Gonzalo Braidot; ex intendentes; legisladores nacionales, provinciales y municipales. También fuerzas de seguridad; excombatientes; instituciones; comunidades educativas; y autoridades eclesiásticas.

En el inicio del acto, se realizó el cambio de abanderados y escoltas de la ciudad de Reconquista. Por el intendente Vallejos, fueron reconocidos con un diploma de honor quienes han portado la bandera en el periodo 2021-2022. Se trató del Club Social y Deportivo Platense Porvenir, la Biblioteca Popular Gral. Manuel Obligado y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Asimismo, han sido designados como nuevos abanderados de Reconquista por el mandatario municipal, la Asociación Española de Socorros Mutuos, la Sociedad Sirio Libanesa de Socorros Mutuos y la Sociedad Italiana de Reconquista.

Seguidamente, diferentes funcionarios e instituciones hicieron la entrega de placas recordatorias al Intendente. Entre ellos, el Gobernador CPN Omar Perotti y el Intendente de Avellaneda CPN Gonzalo Braidot. De parte de la Asociación Paraná Vivo, el Presidente de la ONG, CPN Sergio Durán, entregó un premio representativo del 33er Concurso Argentino de Pesca del Surubí con devolución de Reconquista.

Comenzando con los discursos, el primero estuvo a cargo de Juan Horacio Cardozo , estudiante de 5to año en la modalidad de Comunicación, de la Escuela Superior de Comercio de Reconquista N° 43. "En este nuevo aniversario de nuestra ciudad, debemos recordar la historia. Los pasos que transitamos, reconocer en ella lo que fuimos y lo que hacemos para posicionarnos frente al futuro", expresó el joven.

"Somos el futuro del mañana -continuó diciendo-, somos los que tomamos las riendas de la sociedad. Es muy importante que todos los jóvenes tengamos la oportunidad de estudiar y de trabajar en aquello que nos gusta. Somos la semilla de los que serán un gran fruto de éxito, uno de los pilares en los que se sustenta la sociedad de hoy. Por eso, recordar que, desde aquel 27 de abril de 1872, han pasado por esta ciudad innumerables anécdotas, personas y personajes que han enriquecido tanto su historia y sus costumbres, como su cultura".

El segundo en brindar unas palabras fue el Intendente Amadeo Enrique Vallejos. En primer lugar agradeció a todos los presentes, y principalmente al Gobernador Perotti, por visitar y honrar el acto. Antes de comenzar con su discurso, el intendente pidió hacer un minuto de silencio por todos aquellos que han hecho su aporte para engrandecer a la ciudad de Reconquista.

Tras ese minuto de conmemoración, el mandatario municipal también mostró su agradecimiento "a todos los que desde el primer minuto se levantan y hacen todo lo posible para crear una sociedad cada día mejor. Lo hacen rescatando esos honores que nos ayudan a crecer como individuos, pero también como sociedad: amor, respeto hacia el otro. Tener esa fe y esa confianza en que podemos superar los obstáculos. Esos son valores que nos transmitieron y que hoy los tenemos que fortalecer más que nunca".

"Simplemente agradecer y felicitar a cada una de las instituciones y a cada uno de los jóvenes que hoy ya son el presente. Pero que también nos exigen poder mejorar lo que otros hicieron, para poder seguir creciendo como comunidad. ¡A festejar estos 150 años que nos merecemos todos!", manifestó con una sonrisa Vallejos.

Luego, el Gobernador CPN Omar Perotti, en su alocución, compartió la satisfacción del momento. Dijo que "Tener la posibilidad de vivir este día, sin duda que nos lleva a trasladarnos a cómo fueron aquellos inicios. Y siempre es bueno tratar de hacer ese ejercicio para hacer una comparación de lo diario. Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio de tantos para ir forjando lo que hoy podemos disfrutar, y cuánto tenemos que seguir avanzando y mejorando".

"Siempre es un verdadero blanco móvil -continuó-, se alcanza un objetivo y se busca otro. Eso le da vida a una comunidad y lleva a escuchar la expectativa de los jóvenes hacia su ciudad. Que los jóvenes tengan expectativas con su ciudad es una muy buena señal. Porque son los que van a pelear todos los días por una ciudad mejor. Son los que se van a preparar para brindar lo mejor de sí para el crecimiento integral de una comunidad".

Considerando que los 150 años se dan en un contexto muy particular, lo que parece el final de una pandemia que ha cambiado la vida de toda la población, Perotti resaltó que "Tenemos hoy una ciudad que no se ha detenido. Como todas las otras de la Provincia, se ha organizado para cuidar de la mejor manera a su gente. No han detenido las obras y acciones que nos permiten seguir adelante. Ojalá de ese recuerdo y este contexto nos quede una comunidad sabiendo que, cuando se colabora y se une, se pueden afrontar las adversidades mayores".

"Tenemos todo el deseo de seguir acompañando a nuestro Norte -continuó el mandatario provincial. Particularmente a esta ciudad, que se la encuentra en muy buen momento en sus 150 años, proyectando servicios básicos de cualquier ciudad hacia el futuro. Aguas, cloacas, gas, desagües; importantísimos para el crecimiento y el desarrollo de una comunidad, y de la calidad de vida de sus habitantes. Pero también importante que se esté pensando en una nueva área industrial. Es una señal de apuesta al trabajo, el convencimiento de la capacidad y el talento de la gente de Reconquista y de todo nuestro Norte".

"Por eso estamos aquí con orgullo, para acompañar ese orgullo reconquistense. Una ciudad que trasciende con su nombre y con sus acciones, con sus talentos y cualidades a la Provincia de Santa Fe, y es una referencia nacional, por distintas expresiones; culturales, deportivas, productivas; pero sin duda es una referencia, y esto es lo que se ha construido desde aquellos primeros años quienes ya no están, y quienes en el que día a día ponen su granito de arena. Y no me cabe duda, pondrán lo mejor para el futuro de Reconquista, un futuro de progreso que deseamos. ¡Feliz cumpleaños Reconquista!", dijo Perotti finalizando su discurso.

Durante todo el acto, estuvo presente Gladis Romero de la Asociación "Manos que hablan", quien estuvo traduciendo todo a lenguaje de señas. Por último, la ceremonia concluyó rindiendo homenaje al fundador Coronel Manuel Obligado, a través de una ofrenda floral al pie de su monumento en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad.