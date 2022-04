Javkin presentó un proyecto en la Legislatura para combatir la inseguridad

"Vivimos desde hace años una ola de violencia que no solo no para, sino que cada vez es más cruenta. No tenemos nada más importante que trabajar, todos juntos, para ponerle límite a los delincuentes", afirmó el intendente y añadió: "No es tiempo de promesas, es tiempo de acción con planificación y valentía".

"Rosario necesita, por lo menos, 250 patrulleros, 100 motos funcionando de manera permanente y entre 8 y 9 mil agentes dedicados a la prevención. Con una fuerza así podríamos prevenir gran parte de los males que vivimos", aseveró.

Leer también: Javkin le pidió a Nación "que no abandone" a Rosario