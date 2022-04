La Legislatura santafesina reconoció a "Maxi" Rodríguez y Leonardo Ponzio

Los exfutbolistas Maximiliano Rodríguez y Leonardo Ponzio recibieron un reconocimiento de parte de la Legislatura provincial en la mañana de miércoles. Por iniciativa de la Diputada Provincial Lucila de Ponti, se les entregó una distinción titulada "Diploma de Honor a la trayectoria destacada"

Los dos ex jugadores de la selección argentina y de Newell's estuvieron presentes en la Cámara de Diputados donde recibieron la distinción. "Es un reconocimiento que les debíamos desde la institucionalidad santafesina, porque desde el lugar de cada uno nos produjeron un orgullo muy grande no solo por sus carreras, sino por promover los valores del deporte y por no haber olvidado nunca la tierra que los vio nacer", dijo De Ponti.

“Todos se quedan con el final de la carrera del deportista, pero todos fuimos niños, crecimos y nos formamos. Es muy importante el deporte para que los chicos salgan de la calle. Nosotros estaremos a disposición para eso”, dijo Maxi Rodríguez.

A su vez, Leonardo Ponzio agregó: “Creo que es necesario remarcar lo que dijo la diputada sobre seguir trabajando en los valores del deporte. Es un orgullo este reconocimiento y es necesario seguir trabajando en ese sentido”.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, indicó: “Sentimos que nos representan cada vez que salen a la cancha. Sé que muchas veces cargaron sobre sus hombros con ese peso de saber que tienen a todo un pueblo mirándolos y es algo que quiero agradecer”.

Por estos días, los dos son protagonistas en el fútbol provincial. Leonardo Ponzio juega en Williams Kemmis de la Liga Cañadense, mientras que Maxi Rodríguez lo hace en Hughes Foot-Ball Club de la Liga Venadense.