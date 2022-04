¿Cuándo operan a Fede Bal en Brasil?

Luego de que Fede Bal sufriera un accidente en Brasil durante la grabación de un programa de Resto del mundo, Carmen Barbieri y Sofía Aldrey viajaron hacia ese país para acompañar al joven, y la conductora anunció que el viernes el joven se someterá a una compleja operación.

En Momento D, La leona señaló que “está preocupada” con miras a la intervención quirúrgica a la que será sometido Fede el viernes para reconstruir su brazo, que se fracturó en tres partes.

“Acá tenemos una traductora que es la mujer que atiende a los pacientes internacionales, y que me dijo ‘en este hospital siempre decimos la verdad’. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo o la mano, que no la podía mover y ella me dijo que no iba a perder nada”, explicó.

Asimismo, Carmen reveló que un médico que vio a Fede “abrió y se encontró con la herida sucia con pasto y barro”, y eso le agregó más dificultad al procedimiento del viernes. “Si no limpiaba el lugar… cuatro horas duró esa operación”, reconoció la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Con todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operar otra vez”, agregó Carmen.

Además, Barbieri, adelantó que el personal del hospital “no nos garantiza nada”, en referencia a cómo se encontrará la herida de Fede Bal. “Para la medicina, y siempre lo digo en Mañanísima, dos más dos no es cuatro, es cinco o siete. No es matemática, entonces nunca te dicen qué es lo que va a pasar”, explicó.

“Entonces yo le pregunté al doctor si me lo podía llevar después de la operación y me dijo ‘yo no le puedo decir nada hasta que no opere el viernes’. Finalmente, Carmen agregó que la operación a la que será sometido Fede durará cinco horas.

“Es una zona de muchos tendones, es difícil si le erran”, asentó Cinthia Fernández. “Están perfectos los tendones, gracias a Dios. Tiene tres o cuatro fracturas, una expuesta, y hay que ponerle clavos y una chapa”, cerró Carmen, que se mostró esperanzada en que Fede se case con Sofía, a la que considera “otra leona”.

Fuente: Ciudad Magazine