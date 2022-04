Banfield quedó en aprietos en la Sudamericana al caer ante Universidad Católica, en Ecuador

Banfield quedó en aprietos para pasar de fase en la Copa Sudamericana al caer esta noche ante Universidad Católica de Ecuador, por 2 a 0, en Quito, por la tercera fecha del grupo C, el que su vencedor junto con La Calera, de Chile, lo comandan con 4 unidades.

Aunque a este último le falta jugar su compromiso de mañana como local ante Santos, que marcha un punto abajo, junto con Banfield, que volvió a perder de visitante como lo fue ante el equipo chileno en la segundo fecha (1-0).

La victoria ecuatoriana se concretó en el segundo tiempo con las conversiones de Ismael Díaz, a los 6 minutos, y de Cristian Martínez Borja, a los 9. Además, el local concluyó con un jugador menos por la expulsión de Arón Rodríguez, a los 28 minutos del mismo período.

Los primeros minutos de juego fueron los más complicados para Banfield en la etapa inicial debido al asedio constante del equipo local, que lo incomodó por demás, aunque supo solventar esa situación.

Ya después del primer cuarto de hora, los del 'Taladro' se afirmaron mejor en el medio campo y logró equilibrar las acciones, pese a adolecer de profundidad, por lo que solo inquietó al arquero Darwin Cuero con remates desde fuera del área, en especial por los intentos de Giuliano Galoppo.

Por su parte, la Católica resultó más peligroso con la conducción del volante argentino Lisandro Alzugaray -ex Newell's Old Boys y Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros-, con el acompañamiento de Facundo Martínez Montagnoli -ex River Plate-, el que se abrazó afectuosamente con Enrique Bologna al finalizar el primer tiempo, por haber sido compañeros en el conjunto de Nuñez.

A esa tarea de los mediocampistas, se sumaron los desbordes y penetraciones del delantero panameño Ismael Díaz.

Este último fue el que más exigió las intervenciones de Enrique Bologna, en especial a los 23 minutos, cuando tras una buena combinación ofensiva, Díaz sacó un tiro `picante' y rastrero, lo que el arquero banfileño lo resolvió al desviarlo hacia un costado.

Precisamente, Díaz se encargó de la apertura a poco de iniciado el segundo capítulo, con una rauda entrada en la que superó la marca de Emanuel Coronel y con un remate bajo y cruzado dejó sin chance a Bologna, a los 6 minutos.

Los dirigidos por el argentino Miguel Rondelli no sesgaron en la presión alta y el objetivo de mantener una ofensiva constante, por eso el atacante colombiano Cristian Martínez Borja con una maniobra personal superó a dos de la zaga 'albiverde' y sacó un disparo viboreante y violento que doblegó la resistencia del guardavalla visitante, a los 9 minutos.

Luego, Banfield intentó reaccionar con profundidad, con dos llegadas que necesitaron la solvente intervención de Cuero para impedirle el descuento ante un fuerte tiro de Juan Pablo Álvarez y una carga de Darío Cvitanich.

Posteriormente, el ingresado Arón Rodríguez, en el elenco local, rápidamente se fue expulsado por agredir con un cabezazo al defensor Alejandro Maciel, lo que su irresponsabilidad le ofreció vida a los dirigidos por Diego Dabove, cuando a varios se los notó cansando y con falta de oxigeno por los efectos de la altura de la ciudad de Quito.

Por eso, el último cuarto de hora mostró un espectáculo más emotivo por el esfuerzo banfileño que lo puso en aprietos a Cuero, sin poder vulnerarlo, y por las peligrosas réplicas ecuatorianas. De todos modos la historia no cambió para el merecido éxito universitario.

Por la cuarta fecha, Banfield recibirá en el Florencio Sola a Unión La Calera, de Chile, el jueves 5 de mayo a las 21.30; en tanto, que en el mismo día y horario, Universidad Católica volverá a ser local al recibir a Santos, de Brasil.

Síntesis del partido

Universidad Católica: Darwin Cuero; Gregori Anangonó, Yuber Mosquera, Andersson Ordóñez y Layan Loor; Facundo Martínez Montagnoli, Kevin Minda, Willian Cevallos y Lisandro Alzugaray; Cristian Martínez Borja e Ismael Diaz. DT: Miguel Rondelli.

Banfield: Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luciano Lollo e Ian Escobar; Juan Pablo Álvarez, Alejandro Cabrera, Giuliano Galoppo y Agustín Urzi; Darío Cvitanich y Juan Manuel Cruz. DT: Diego Dabove.

Goles en el segundo tiempo: 6m, Díaz (UC); 9m, Martínez Borja (UC)

Cambios en el segundo tiempo: 9m, Jeremías Perales por Cruz (B); 17m, Julián Palacios por Álvarez (B); y Nicolás Domingo por Cabrera (B); 21m, Arón Rodriguez por Alzugaray (UC); y Daniel Clavijo por Cevallos (UC); 27m, Maximiliano Cuadra por Urzi (B); y Franco Quinteros por Escobar (B); 39m, Walter Chalá por Martínez Borja UC); y Christian Oña por Martinez Montagnoli (UC); y 45m, Rodrigo Rivas por Díaz.

Incidencia: A los 28m. ST, fue expulsado Rodríguez (UC) por agresión a Maciel (B).

Amonestados: Anangonó, Díaz y Cuero (UC). Álvarez, Escobar y Coronel (B).

Árbitro: Augusto Alfredo Menéndez (Perú).

Estadio: Olímpico Atahualpa (Quito)