Cannabis Medicinal: "Las mamás necesitan que el Estado deje de perseguirlas", afirmó Rondina

La causa que involucra a la asociación civil santafesina Macame (Mamás del Cannabis Medicinal), fue seleccionada por la Corte Suprema de Justicia para realizar una audiencia pública, que se llevó a cabo el día de ayer.

"La Corte de algún modo empatizó con la preocupación de las mamás, a punto tal de incluir nuestro caso como uno de los tres o cuatro casos principales de 2022", comentó a Cadena OH!, Domingo Rondina, abogado constitucionalista e integrante del equipo jurídico que realizó la presentación.

La Corte recibe unas 80 mil causas por año y dicta unas 20 mil sentencias. De esas elige 3 o 4 para audiencias públicas, y este año eligió la de Macame. Estas instancias están destinadas a promover el debate social y poner en conocimiento a la sociedad. Genera una gran visibilidad del tema y ayuda a que la ciudadanía de su opinión.

Se trata de un grupo de mamás que tienen una asociación civil, y que hace mucho que vienen trabajando y luchando para que se reconozca el derecho de sus familias a cultivar plantas de cannabis en su casas, extraer de ellas aceite, y utilizarlo con familiares con enfermedades gravísimas e incurables, pero que el cannabis le permite una mejor calidad de vida, evita las convulsiones, anula dolores, entre otros beneficios.

"Vienen explicándole al Estado que no es una actividad delictiva, por más que la ley lo considera un delito. Lo que hacen no daña a nadie y no pueden seguir siendo perseguidas por el Estado, que le pinten los dedos o le arranquen las plantas. Necesitan que el Estado deje de perseguirlas penalmente por esta cuestión", explicó el entrevistado.

En la presentación estuvieron la presidente y vicepresidente de la asociación y el equipo jurídico encabezado por Rondina, quien fue también el que expuso. "Le pedimos a la Corte si le permitía hablar a las mamás, pero no lo autorizó. No es habitual que la Corte deje hablar a las personas, le dan siempre un tono más jurídico. Tenía 20 minutos para exponer, pero me interrumpieron a los cinco minutos y me hicieron preguntas durante más de una hora. Eran preguntas que preveíamos, pero cada debate es intenso porque cada uno tiene una posición; mostraron que en algunas cosas piensan distinto a nosotros". El video completo está disponible en Youtube.

La Corte no tiene plazos para emitir sentencias y cada caso es muy particular. Según Rondina, las dos cuestiones principales fueron "si estábamos fabricando un remedio que podía causar algún daño si está mal hecho. Quedó demostrado que no, que no es equiparable a un remedio y que no causa daño. Nuestra contraparte, que es el Estado nacional, dijo que no había ninguna constancia de que el aceite casero podía generar daño".

La otra discusión es si el famoso Registro del Programa Cannabis (Reprocann), que habilitó el ejecutivo nacional para conocer las personas que cultivan, es la solución para el problema. "Nosotros decimos que no, que queremos poder cultivar sin necesidad de anotarnos en ningún lado. Ayer también, frente a las preguntas de los ministros, el Estado reconoció que el Reprocann no colabora de ningún modo ni ayuda a controlar la calidad del producto. Es sólo una gran base de datos y en función de eso estamos pidiendo que no sea obligatorio anotarse".

Por último, el jurista expresó: "La conducta de las mamás es privada, amparada por el artículo 19 de la Constitución y no tiene por qué meterse el Estado en eso".

