Mirabella: “Hay que consolidar esta gestión que se materializa en mucha inversión pública”

El diputado nacional, Roberto Mirabella, participó junto al gobernador Omar Perotti de la apertura de sobres para concluir la obra de ruta 34 en el tramo que va de Rafaela a Sunchales, y de esta manera completar los 75 km de autopista proyectadas. “Perotti está llevando adelante una gestión de una magnitud impresionante en lo que hace a la inversión pública, que se ve en cada rincón de la provincia” afirmó Mirabella luego del acto.

En ese sentido, el legislador nacional indicó que “creemos que hay que consolidar esta etapa y esta gestión que se materializa en mucha inversión pública, en rutas y en cada rincón que vos recorres, y recorres mucho, lo ves. Nacional y provincial”. Y agregó: “Se están terminando los acueductos, están en marcha los gasoductos, obras de infraestructura básica como aguas, cloacas y se va a terminar la obra de conectividad que es una obra única en toda la Argentina”.

Leer también: Mirabella presentó un proyecto que declara como estratégica a la industria argentina de maquinaria agrícola

Durante la atención a la prensa, Mirabella destacó “la impronta de dotar de mayor infraestructura, de apuntalar a los sectores productivos, a la gente que produce, que trabaja, que invierte, que genera valor. Esto me parece clave y de un alto nivel de responsabilidad tener la capacidad de poder construir el futuro”.

Obra clave

Sobre la obra, el diputado destacó que “con esto completamos la autopista que van desde Sunchales a la ruta 19, que no solamente nos conecta, nos acerca, nos da más seguridad en el tránsito vial sino que también, por aquí transita toda la producción santafesina, argentina; por aquí transita todo el trabajo argentino así que estoy muy contento que esta región no pare, no se detenga y que lo podamos seguir fortaleciendo con obras de infraestructura de esta magnitud que estamos teniendo qué es una autopista de 75 km”.

La obra a licitar comprende no solo la duplicación de la calzada por la traza existente sobre 16 Km, sino también nuevos puentes, dos por mano en los arroyos Calaveras y Penquitas, un intercambiador en el acceso a Lehmann, un distribuidor de tránsito a distinto nivel en el cruce de RN 34 con la RP 13. Y en el trayecto se incorporará un retorno entre Lehmann y Ataliva, con dos puentes nuevos sobre la zona del ferrocarril cerca del cruce con RP 13, además de la adecuación de la mano existente con repavimentación de calzada y banquinas.