El aceite de soja, al borde de los U$S 2.000 por tonelada

El aceite de soja volvió a posicionarse en un máximo histórico en el mercado de Chicago tras pegar este jueves otro salto en sus valores, en una jornada en la que una mejora en la previsión de siembra en Estados Unidos hizo retroceder la cotización del grano. El precio del aceite de soja subió 3,18% (US$ 61,73) y cerró en US$ 1.997,35 la tonelada.

La guerra entre Rusia y Ucrania, que paralizó los embarques de aceite de girasol del Mar Negro, y las limitaciones para la exportación del aceite de palma impuestas por Indonesia volvieron a impulsar los precios.

Leer también: El Gobierno indicó que no subirán las retenciones al maíz, soja y trigo

No obstante, el contrato de mayo del poroto cayó 1,15% (US$ 7,35) hasta los US$ 627,03 la tonelada; mientras que la posición julio retrocedió 0,47% (US$ 2,94) en US$ 619,04 la tonelada.

Los fundamentos de la baja en el precio del grano radicaron en la posibilidad de que en Estados Unidos los productores decidan sembrar más soja a lo proyectado en un primer momento por el mercado.

“El avance lento en las siembras de maíz podría generar que algunos productores decidan finalmente sembrar soja en lugar de granos amarillos, a medida que se pierde la ventana ideal de siembras para el cereal”, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Leer también: Reabrieron las exportaciones de harina y aceite de soja

La harina acompañó la baja y retrocedió 2,39% (US$ 11,90) para concluir la jornada a US$ 485,32 la tonelada. Por su parte, el maíz ganó 0,06% (US$ 0,20) hasta los US$ 321,24 la tonelada, ante la demora de la siembra en Estados Unidos.

“Las lluvias pronosticadas en el medio-oeste estadounidense continuarían generando demoras en el avance de las siembras y buena parte de los lotes perdería su ventana de siembra ideal; lo cual podría tener consecuencias sobre los rindes”, planteó la BCR.

Por otra parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que las ventas externas en la semana anterior sumaron 1,7 millones de tonelada, en línea con lo anticipado por los operadores.

Leer también: Aplican multa millonaria a molineras por la suba de precios de la harina

Por último, el trigo cayó 0,55% (US$ 2,20) y se ubicó en US$ 394,63 la tonelada, como consecuencia de una alicaída demanda internacional del grano amarillo.

En este sentido, el USDA informó que las ventas externas en la semana anterior totalizaron 156.600 tonelada, cerca del límite inferior del rango de estimaciones de los operadores, que preveían ventas al exterior de entre 150.000 y 575.000 toneladas. No obstante, la mala condición del trigo estadounidense “aviva las preocupaciones de oferta y limita las caídas”, indicó la BCR.