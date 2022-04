Se cumplen 19 años de la inundación que tapó a una tercera parte de Santa Fe

Santa Fe recuerda con dolor este viernes 29 de abril los 19 años de la trágica crecida del río Salado, que anegó alrededor de un tercio de la ciudad, provocó la muerte de decenas de personas y millonarias pérdidas materiales.

El 29 de abril de 2003 fue la jornada que dio comienzo al ingreso de las aguas por los barrios del oeste de la capital santafesina, justamente en un sector inconcluso del anillado defensivo contra inundaciones que había sido inaugurado por el Gobierno provincial.

Entre idas y vueltas, la investigación judicial inició una década después de la inundación que tapó de agua y barro más de un tercio de la ciudad. En 2013 se imputó por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas al exministro de Obras Públicas Edgardo Berli, al exdirector de Hidráulica Ricardo Fratti y al exintendente de Santa Fe Marcelo Alvarez. Pocos meses después el juez Gustavo Urdiales suspendió el proceso porque la defensa de los acusados solicitó la prescripción. Luego la causa cambió de juez, asumió Cristian Fiz, que rechazó la prescripción.

A 19 años de la inundación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún debe decidir si ratifica la pena al único condenado vivo, Ricardo Fratti, quien apeló la condena.

Milagros Demiryi, integrante del MEDH, afirmó que "hoy es un día cargado de fuertes emociones y de ejercicio de memoria activa. Simbólico, no solo por los que fuimos afectados por la inundación, sino para la mayoría de los santafesinos. Es un dolor que hemos convertido en lucha a lo largo de estos 19 años y de orgullo por haber mantenido nuestra dignidad, que es lo que el agua no se pudo llevar", dijo al aire de Cadena OH!.

Este viernes, organizaciones y movimientos sociales y políticos de Santa Fe volverán a marchar en reclamo de memoria, verdad y justicia por las víctimas fatales que dejó la catástrofe hídrica. La convocatoria está prevista para las 17.30 en la Plaza del Soldado (calle San Jerónimo, entre Mendoza y Salta), desde donde la columna de manifestantes partirá hacia la Plaza 25 de Mayo, para desembocar frente a Casa de Gobierno.

Escuchar también la nota completa: