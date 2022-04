La Facultad de Periodismo de La Plata otorgará el primer título no binario

En un hecho que puede marcar un antes y un después en la educación nacional, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) anunció que entregará el primer título “no binarie” a Mel Randev Gutiérrez, quien completó las materias y talleres que adeudaba y se recibió como “Profesore de Comunicación Social”.

Gracias a una gestión encabezada por la Secretaría de Género, a cargo de Delfina García Larocca, y la Agrupación Rodolfo Walsh, las autoridades universitarias resolvieron otorgarle el diploma a le estudiante, que en su momento había abandonado el profesorado para realizar la carrera de Literatura.

“Abro puertas para que otras disidencias lo puedan pedir”, destacó ayer Gutiérrez, en diálogo con Radio Universidad AM 1390. Además, contó que su gestión para conseguir la debida documentación “empezó con una mail de las compañeras trabajadoras de Periodismo diciendo que en vías de la modernización de la Universidad los títulos pasaban a ser digitales”.

“Tenía el 80 por ciento de las materias aprobadas, me quedaban las anuales y los talleres, y como los terminé, inicié los trámites, en julio de 2020, y aprovecho para consultar si era viable la redacción no binarie del título. La Secretaría de Género manifestó su apoyo y se empezaron a tejer redes institucionales, afectivas, políticas, sobre todo. Estoy solicitando que se garanticen los derechos, por medio de todos los tratados internacionales de Derechos Humanos, pero sobre todo también sobre las reglas y acuerdos que tenemos como país a partir de la aprobación de la ley de Identidad de Género, hace 10 años”.

Para la casa de estudios, el desafío a partir del planteo de Gutiérrez “tuvo que ver con transformar el modo en el cual se enuncian los títulos, que hasta ahora era de forma binaria”, según dice el comunicado difundido en su sitio oficial. Y agregaron: “Constituye un gran avance en materia de igualdad de géneros e inclusión”.

“Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario,” sostuvo Gutiérrez, en declaraciones consignadas por la Facultad de Periodismo de la UNLP.

Si bien Gutiérrez no tiene una fecha exacta de entrega de su título, sí adelantó que desde la Secretaría de Género de la UNLP manifestaron la voluntad de realizar un acto para conmemorar la recepción de su diploma no binarie.

