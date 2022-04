Santa Fe lidera la discusión en la Corte sobre el autocultivo de Cannabis Medicinal

En una audiencia histórica, el miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio lugar a un pedido realizado por la organización MAMAS Cannabis -Santa Fe (MACAME) al Estado Nacional.

La Audiencia trata un amparo presentado por la organización que pide la despenalización del autocultivo de cannabis para fines medicinales en Argentina.

La organización ya había presentado en 2018, a través de sus patrocinadores, los abogados Domingo Rondina, Mariano Bär y Guillermina Fregona, junto al actual defensor del pueblo, Jorge Henn, un amparo similar en la justicia provincial.

MACAME solicita que la CSJN declare la inconstitucionalidad del artículo 5 incisos a) y e), y del artículo 14 de la Ley de drogas N.º 23.737, al igual que “toda otra normativa que prohíba el autocultivo para consumo medicinal personal” de menores.

"La Corte de algún modo empatizó con la preocupación de las mamás, a punto tal de incluir nuestro caso como uno de los tres o cuatro casos principales de 2022", comentó a Cadena OH!, Domingo Rondina, abogado constitucionalista e integrante del equipo jurídico que realizó la presentación.

Y un día llegamos a la CSJN a una audiencia pública y como parte, acompañando el reclamo de las madres que quieren cultivar cannabis para procurarse sus aceites sin ser perseguidas penalmente. Ahora a esperar. Una linda experiencia personal y profesional. pic.twitter.com/IIgtByoqWO — Mariano Bär (@mariano_bar) April 27, 2022

La otra discusión es si el famoso Registro del Programa Cannabis (Reprocann), que habilitó el ejecutivo nacional para conocer las personas que cultivan, es la solución para el problema. "Nosotros decimos que no, que queremos poder cultivar sin necesidad de anotarnos en ningún lado. Ayer también, frente a las preguntas de los ministros, el Estado reconoció que el Reprocann no colabora de ningún modo ni ayuda a controlar la calidad del producto. Es sólo una gran base de datos y en función de eso estamos pidiendo que no sea obligatorio anotarse".

Centro de la escena

La Corte recibe unas 80 mil causas por año y dicta unas 20 mil sentencias. De esas elige 3 o 4 para audiencias públicas, y este año eligió la de Macame. Estas instancias están destinadas a promover el debate social y poner en conocimiento a la sociedad. Genera una gran visibilidad del tema y ayuda a que la ciudadanía de su opinión.

"La evaluación que hacemos es buena. No es común que la Corte convoque a audiencias públicas. Hablamos de un promedio de sólo seis por año desde que se comenzaron a hacer. Nuestro caso llegó porque evidentemente la Corte entiende que tiene una relevancia social que amerita estas instancias de participación", contó Mariano Bär, en diálogo con Sin Mordaza TV.

"Lo nuestro empezó en el año 2018. En ese momento, la Ley de Cannabis Medicial contemplaban la provisión del aceite industrial únicamente para una patología y para quienes se inscriban en un programa experimental. En virtud de eso, pretendíamos que el aceite de cannabis sea distribuida en forma gratuita y sin distinción de patologías. Otra pretensión era que quien rechace el aceite industrial pueda cultivar sus plantas para hacer aceites caseros. Eso no se permitía con la ley original", agregó el abogado.

Macame

Se trata de un grupo de mamás que tienen una asociación civil, y que hace mucho que vienen trabajando y luchando para que se reconozca el derecho de sus familias a cultivar plantas de cannabis en su casas, extraer de ellas aceite, y utilizarlo con familiares con enfermedades gravísimas e incurables, pero que el cannabis le permite una mejor calidad de vida, evita las convulsiones, anula dolores, entre otros beneficios.

