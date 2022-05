Perotti en la Legislatura: estos fueron los principales temas de su discurso

Este domingo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, abrió el 140° período de sesiones ordinarias en la provincia. En la Legislatura, hizo un balance de su gestión y presentó los lineamientos a seguir en este 2022.

Previamente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores llevaron a cabo la primera sesión del período y conformaron la Asamblea Legislativa.

En la gestión de Perotti, el de hoy fue el primero de los mensajes. Las bancas fueron ocupadas por sus titulares. Además, estuvieron presentes ministros, legisladores nacionales, autoridades judiciales, entre otras personalidades.

A continuación, los principales temas de su discurso:

1- Educación

Queremos que todas las chicas y los chicos estén en la escuela aprendiendo, el lugar por excelencia donde se construye ciudadanía y convivencia social, donde nos preparamos para el mundo del trabajo y la participación democrática. Concentramos todo nuestro esfuerzo en la universalización de la sala de 4.

Programas como el Boleto Educativo Gratuito, las fuertes inversiones en infraestructura educativa y conectividad, la capacitación docente van todas en esa dirección. Queremos ser una Provincia con escolaridad plena.

2- Consolidar a Santa Fe como motor productivo y de la innovación del país

Queremos que Santa Fe lidere la economía del conocimiento de América Latina, que seamos líderes en biotecnología. Llevamos la ciencia al territorio, potenciando su vinculación con la matriz productiva, con las necesidades de la comunidad y los desafíos de la provincia en ámbitos como la salud, la seguridad alimentaria o el ambiente.

3- Infraestructura para el desarrollo integral en cada rincón de la provincia

Grandes y pequeñas obras que generan un efecto multiplicador en términos de empleo y consumo. Mejores servicios de agua, cloacas, energía, gas, conectividad, rutas y caminos para que -si lo desean- los santafesinos puedan arraigarse en el lugar donde nacieron. Esto integra el territorio y lo equilibrar poblacional y digitalmente.

4- Seguridad y Justicia

La inseguridad es un flagelo que la provincia arrastra desde hace años y sobrepasa la instancia provincial. La Nación no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otras provincias. Necesitamos la presencia de más efectivos federales y una estructura de justicia más sólida.

Estamos realizando importantes inversiones en equipamiento, infraestructura, tecnología y capacitación para modernizar a nuestra policía. Tenemos mucho por hacer y ello amerita del compromiso y la co-responsabilidad de todos los estamentos del Estado para cortar los vínculos con el delito, trabajar codo a codo con los Municipios, Comunas y la sociedad toda.

5- Cuidado de la salud y la inclusión social

Una salud más cercana al vecino, con una red de efectores fortalecida y equipada en todos sus niveles, con mejor infraestructura y mejores prestaciones. Estos 5 ejes tienen a su vez tres núcleos transversales a toda la agenda de gobierno: el cuidado del ambiente y desarrollo sostenible, la perspectiva de género y la descentralización.

Síntesis ejes desglosados

1 - Educación

- Nuestro primer desafío fue la universalización de la sala de 4 años para asegurar la escolarización desde la edad más temprana. Incorporamos niños y niñas que no estaban escolarizados y hoy continúan en el sistema educativo.

- Creamos 192 nuevas secciones de nivel inicial y esta es la base para empezar a crecer en las oportunidades de escolarización de la sala de 3.

- Todos los chicos y las chicas deben estar en la escuela aprendiendo. Por eso salimos a buscarlos uno por uno. A quienes tenían que estar en la sala de 4 y no estaban anotados, a quienes debían iniciar la primaria y no estaban anotados, a quienes habían terminado 7° y no estaban en el secundario.

- En el ciclo lectivo 2021 tuvimos 25.228 estudiantes más matriculados que en el de 2019. La tasa de escolaridad obligatoria proyectada en base al censo poblacional del 2010 es hoy del 99%. Vamos detrás de ese 1% restante, 15.000 chicos y chicas que queremos llevar también a las aulas.

- Acompañamos esta expansión con la creación de 315 nuevas divisiones para la escuela secundaria en 2021 y lo que va del 2022,

- Titularizamos 61.525 horas cátedras en primaria, secundaria y superior y 4.114 cargos de todos los niveles.

- Nuevos cargos y horas cátedras: 556 cargos docentes, 513 cargos de asistentes escolares y 23.561 horas cátedras en todos los niveles educativos. - Antes de mediados de año tendremos entregadas 40.000 netbooks del plan “Conectar Igualdad”.

- Asistencia Alimentaria en las Escuelas: Incremento de 50% del monto destinado al servicio alimentario de alumnos y alumnas de toda la provincia, elevando el monto del programa de $4.400 millones a $6.600. Valores que serán ajustados de acuerdo a la evolución de la inflación durante los meses de agosto y diciembre

Boleto Educativo Gratuito

Con el Boleto Educativo Gratuito (BEG) hoy quien va a estudiar, viaja gratis; quien va a enseñar, viaja gratis, quien va a trabajar a la escuela, también viaja gratis. Un beneficio que alcanza no sólo a quienes viven en las ciudades sino también a los estudiantes y trabajadores de nuestras 1.200 escuelas rurales que antes hacían dedo o una vaquita para viajar todos juntos en un auto o remis.

- 245.759 usuarios tendrá el BEG en 2022. Incluye Alumnos/as, Docentes y Asistentes. Para el transporte urbano, interurbano y rural. Ejemplos de ahorro:

- Un docente de la ciudad de Rosario con un hijo en edad escolar se ahorra $5.222 por mes.

- Una Asistente escolar con dos hijos en edad escolar de la ciudad de Santa Fe ahorra $7.833.

- Un estudiante universitario que usa diariamente el colectivo de Santa Fe a Esperanza, unos $12.000.

- Un docente que vive en Vera y viaja 53 km hasta Paraje 29 (Distrito Fortin Olmos) ahorra $11.766 mensuales.

- Un docente que vive en San Justo y hace 91 km hasta Pedro Gomez Cello dos veces a la semana, ahorra $8080.

Plan de inversión en infraestructura escolar

- $5.700 millones en la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y remodelaciones. Hemos finalizado 7 nuevos jardines, 10 nuevas escuelas y 3 institutos superiores. 15.250 intervenciones de remodelación distribuidas en la totalidad de los edificios escolares con una inversión de $4.500 millones.

- Estamos construyendo 127 nuevas aulas y tenemos en distintos momentos del proceso licitatorio 110 establecimientos escolares nuevos en todos los departamentos de la provincia.

2 - Santa Fe motor productivo y de la innovación del país

- Más de $13.400 millones en créditos “Santa Fe de Pie”.

- Más de $2.000 millones en asistencia económica de emergencia para trabajadores de los sectores gastronómico, hotelero, de servicios recreativos y deportivos afectados por la pandemia.

- Más de $300 millones en el Fondo solidario junto a Mutuales.

- Más de $162 millones en créditos para Agencias y Asociaciones para el Desarrollo.

- Establecimos la estabilidad fiscal para todas las pymes hasta 2023.

- Programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP): Santa Fe recibió $16.700 millones para asistir a 27 mil Pymes y 240.000 trabajadores;

Billetera Santa Fe

- Más de 1.550.000 usuarios registrados.

- Más de 32.000 locales adheridos.

- Más de 59 millones de transacciones por más de $109 mil millones.

Recuperación Económica

Santa Fe es pionera en la recuperación económica, encabezando los indicadores de producción, inversión y crecimiento del trabajo registrado en todo el país.

- El nivel de actividad económica se ubicó a comienzos de este año un 6% por encima de los registros previos al inicio de la pandemia (enero 2020). 2021: El indicador sintético de la actividad económica registró una importante recuperación de 9% interanual.

- La actividad industrial creció en 2021 un 18% respecto del año anterior.

- El total de trabajadores asalariados registrados en el sector privado creció en enero de 2022 un 3,7% interanual, con 18 mil nuevos trabajadores.

- La superficie autorizada para permisos de construcción subió un 44% en

2021.

- En 2021 la estimación de inversión privada ascendió a más de U$S 2.000

millones.

- Exportaciones: Mientras las nacionales crecieron un 42% en 2021 respecto al 2020, las santafesinas lo hicieron un 57%, mostrando sus mayores exportaciones en 10 años medidas en dólares corrientes. Con casi US$ 18.000 millones exportados, Santa Fe se consolida como la segunda provincia que más bienes abastece al mundo sólo por detrás de Buenos Aires, representando el 23% del total de las ventas al exterior del país.

- Exportamos a 140 países, incluyendo India, China, Países Bajos, Vietnam, Brasil, entre los principales destinos.

- Las manufacturas de origen industrial reflejaron incluso un crecimiento de más del 100%, incrementando el valor agregado de nuestros productos exportados.

- 700 empresas exportadoras radicadas en la provincia. El 25% del territorio santafesino cuenta con al menos una pyme exportadora (90 localidades).

- Tenemos un ambicioso programa de ferias y misiones comerciales ya realizadas. Vamos a llevar a nuestras empresas a todo el mundo, ponerlos cara a cara con sus contraparte. Sumar herramientas digitales de promoción para que seamos la provincia más exportadora. pandemia, políticas de aliento para ayudar a todos los sectores

- Turismo: Santa Fe se incorpora en la torta del turismo nacional y receptivo internacional. Hoy está entre los 10 principales destinos de la Argentina. Acompañamos al sector a superar el duro impacto del aislamiento y mostrar su oferta de servicios con una plataforma turística 4.0 pionera en el país.

- Sector agropecuario y agroalimentario: Se trabajó con líneas de crédito y con programas provinciales de estímulo como “Santa Fe Productiva y Sostenible”, “Santa Fe Siembra Más” y “Carnes Santafesinas 2030”. Nuevo Régimen de Promoción Industrial. Con la nueva reglamentación se ampliarán los plazos de las exenciones tributarias.

- Según Zona de Radicación: de 5 a 10 años en todos los impuestos (Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y Tasas Retributivas de Servicios y Patentes.

- Para empresas ya instaladas: de 2 a 8 años en todos los impuestos en función del incremento del aumento de las inversiones de capital fijo y mano de obra empleada.

- Remitiremos próximamente a esta Legislatura un proyecto de ley por el cual se crea el “Sistema provincial de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres agropecuarios” en reemplazo de la actual Ley de Emergencia Agropecuaria vigente en la provincia desde hace 27 años.

- Vamos a crear el “Programa de Asistencia al Trabajo Industrial – ATI”. Quienes adhieran al nuevo Régimen de Promoción Industrial se les otorgará reintegros económicos por cada nuevo empleado en relación de dependencia.

- Junto a Córdoba y Entre Ríos, generamos el 40% de las exportaciones argentinas, participando con más del 50% de la producción nacional de granos, más del 90% de maíz y el 70% de la producción láctea.

Innovación

- Con el “Plan Estratégico Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030” trazamos los lineamientos para la próxima década. Hicimos una inversión histórica triplicando el presupuesto en Ciencia y Tecnología.

- Llevamos invertidos más de $900 millones en apoyo a proyectos de investigación y divulgación científica, becas con perspectiva de género, renovación del parque de equipamiento provincial así como en centros de aceleración de tecnologías, incubadoras, prototipos a startups y empresas innovadoras.

- Fondo de Inversión SF500: Es el más grande en Ciencias de la Vida del país y está destinado a que emprendedores conviertan sus ideas en proyec- tos de impacto en el ámbito de la biotecnología, la medicina, la industria, la alimentación o el medio ambiente.

- En conjunto con la Nación, invertiremos $300 millones más en proyectos

de innovación, desarrollo e investigación científico-tecnológica

- Vamos a convertir a la provincia en un HUB Biotecnológico líder de Latinoamérica. Haremos una fuerte inversión para que todas las startups científicas que nazcan tengan un lugar donde radicarse y potenciarse.

3 - Infraestructura para el desarrollo integral

La inversión en obra pública en el territorio provincial es de $283.284 millones, 1.305 obras que tenemos en marcha en todos los rincones de la provincia.

- Tenemos en ejecución 45 frentes de obras viales en los 19 departamentos.

Una inversión que supera los $45 mil millones en trabajos de pavimentación, iluminación en más de 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos rurales. “Caminos de la ruralidad”: Son 285 los kilómetros de caminos rurales que estamos construyendo y 82 los ya finalizados en 28 localidades.

Saneamiento: Más de $2.800 millones los que estamos invirtiendo en la ampliación de la red y el sistema de desagües cloacales en localidades como Firmat, Vera, Reconquista, Rafaela, San Gregorio, Ramona, Arrufó, Ataliva, Tacural, Pujato y Teodelina.

Acueductos: Estamos invirtiendo más de $55 mil millones en construcción de acueductos, plantas potabilizadoras y conexiones de agua potable.

- Acabo de firmar el Convenio con Nación para el financiamiento del Acueducto San Javier San Cristobal- Ceres-Tostado con un proyecto ejecutivo desarrollado por nuestros técnicos y evaluado por Nación por un monto de $23.500 millones.

- Avanzamos también en el financiamiento con fondos internacionales kuwaitíes del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba. El día 22 estaremos suscribiendo en Kuwait con el Gobernador de Córdoba el acuerdo de financiamiento para esta obra permitirá llevar agua potable a 54 localidades beneficiando a 410 mil personas de ambas provincias.

* El Acueducto San Javier y el Acueducto Interprovincial son los más grandes de la historia de la provincia, por su magnitud e impacto. Gasoductos: La Provincia nunca había hecho gasoductos.

Hoy contamos con el compromiso de financiamiento por $9.800 millones por parte de la Secretaría de Energía de la Nación para avanzar con 4 en toda la provincia.

- Gasoducto Gran Rosario: beneficiará a 120 mil santafesinos con 40.000 nuevas conexiones domiciliarias. El 29/4 se publicaron los pliegos, el 19/05 se abren las ofertas de cañerías y el 2 de junio las ofertas para la construcción. Energía: Estamos ejecutando 210 proyectos estructurales de mejora y ampliación de la red de energía eléctrica por más de $8.000 millones de inversión. 5 Estaciones Transformadoras nuevas.

- Planificamos un nuevo esquema de segmentación territorial con tarifa especial para aquellos usuarios donde la prestación del servicio de la EPE resulte deficitaria. Contempla también la ampliación de la Tarifa Social, llegando a más de 350.000 santafesinos de bajos ingresos.

- Beneficios a inversiones nuevas que realicen empresas manufactureras ya radicadas en localidades de menos de 10 mil habitantes, en zona urbana o rural, y que no cuenten en su jurisdicción con un Parque o Área de promoción industrial.

- Programa Energía para el Arraigo Industrial: Se puede acceder a un régimen tarifario asimilable al que se le otorga a los usuario radicados en parques y áreas industriales.

Infraestructura ferroviaria, portuaria y aereocomercial Asumimos un rol activo y protagónico en la Hidrovía. La sede del Ente Nacional de Control y Gestión ya no se encuentra en una oficina en Buenos Aires, sino en Rosario.

- El Aeropuerto de Rosario es el primer aeropuerto del país en concretar el ingreso de carga en la modalidad “continuidad de bodega”. Desde abril 2021 hasta la actualidad, se realizaron alrededor de 70 operaciones.

- El Aeropuerto de Sauce Viejo a partir de este mes pasó de 4 frecuencias semanales a 9 frecuencias de vuelos, superando las frecuencias que tenía en prepandemia.

- Puerto Santa Fe: Superamos las 150.000 toneladas exportadas; profundizamos el dragado y se pasó de operar buques de 100 metros de eslora a operar convoyes de barcazas.

- Estamos optimizando los Accesos Ferroviarios a los puertos del sur del área metropolitana de Rosario.

- “Circunvalar Santa Fe”: Permitirá evitar la circulación del tren Belgrano Cargas por la ciudad, reduciendo los costos logísticos un 30%, generando 900 nuevos puestos de trabajo.

- El tren de cargas y de pasajeros volvió a circular por la Laguna “La Picasa” después de 4 años con la habilitación del tramo de 13 km de vías sobre l

laguna.

CONECTIVIDAD

“Santa Fe más Conectada”: 4.000 km de fibra óptica a lo largo de toda la provincia. Permitirá unir a los 365 pueblos y ciudades, conectar en red a todo el sector público provincial, a las escuelas, los centros de salud, los juzgados, las comisarías, los municipios y las comunas.

- Adjudicamos las obras para la instalación de redes WiFi en 114 barrios populares de Santa Fe y Rosario que se suman a los primeros 20 en ejecución. La política de conectividad va a trascender completamente a esta gestión. Será un legado hacia el futuro de nuestra provincia para promover la inclusión, cerrar brechas de desarrollo y mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas.

4 – Seguridad y Justicia

Aprovecho la oportunidad para convocar al Gobierno Federal, al Congreso de la Nación, a que en cumplimiento de la Constitución Nacional, provean a la provincia de Santa Fe de más efectivos federales y una estructura federal de justicia más sólida y acorde a la crisis que enfrentamos en nuestro territorio, evitando en consecuencia que esto ocurra y se expanda a otras provincias.

- 1.500 nuevos policías ingresaron en los dos últimos años, casi el doble que los dos años previos (786). Otros 1.200 policías más ingresarán en

2022 y otros 1.800 en 2023.

- Descentralización de la formación policial con la creación de tres nuevas Escuelas Regionales de Policía en Murphy, Rafaela y Reconquista que se suman a las de Recreo y Rosario.

- Hemos constituido una unidad especial de investigación del crimen organizado que se encuentra en proceso de selección y capacitación del personal.

- Tenemos en la provincia 8.632 personas privadas de su libertad. 1600 detenidos más que en 2019.

Infraestructura Carcelaria: Obras por más de $3.000 millones. Con las obras finalizadas en 2021 sumamos 405 nuevas plazas. Las obras en marcha de este año nos permitirán incorporar 1.000 plazas más. Tenemos alojados en la provincia 463 presos federales.

- Ciudad de Santa Fe: tendrá su Alcaidía en las Flores con 200 nuevas plazas. Que la ciudad capital no cuente con una Alcaidía es una grosera falencia. Este año la vamos a inaugurar

- El Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino que se estaba construyendo desd hace años camino a Larrechea hoy tiene un 81% de avance, se prevé que la obra esté finalizada antes de fin de año. Una inversión de $1.500 millones que permitirá sumar 462 plazas para la región centro.

- Llevamos invertidos $5.800 millones y vamos a invertir más de $12.000 millones adicionales este año Plan Integral de Equipamiento y Tecnología para la Seguridad

- Escudos digitales con identificación por inteligencia artificial de los vehículos que ingresan y egresan de la provincia, reforzados en los accesos a Rosario y la capital provincial. - Aportes para la adquisición de sistemas de videovigilancia priorizando los municipios y comunas con mayor índice de delitos.

- Incorporación de cámaras inteligentes, domos y drones.

- Ampliación y actualización de los sistemas de comunicaciones cifradas de misión crítica tanto en los patrulleros, como en los sistemas de los agentes.

- Cámaras corporales, teléfonos inteligentes y geoposicionamiento en tiempo real para el seguimiento, despacho y control del accionar policial en el territorio.

- Contratación y asistencia técnica de cinemómetros.

- Adquisición de Motos, camionetas y minibuses

- Ayer comenzamos la entrega de los nuevos 480 móviles. Ayer se realizó la primera entrega de 10 para Santa Fe y 20 para Rosario y se continuará con entregas semanales en mayo y junio.

- Queremos que los municipios tengan el mayor protagonismo e injerencia en el diseño de las políticas de seguridad. A la participación que tienen desde el primer día en las mesas territoriales de coordinación queremos sumar un rol activo en la selección de los aspirantes y en el proceso de formación de los agentes a fin de garantizar el pleno conocimiento del terreno en el que desarrollarán su labor. La opinión local también es necesaria en la implementación de los esquemas de videovigilancia, corredores seguros y todo lo referido al impacto en las acciones de prevención

- En el marco del Programa Incluir + Seguridad comprometimos $2.150 millones para asistir a los grandes centros urbanos en el recambio de luminarias LED.

JUSTICIA

No podemos enfrentar un delito como el narcotráfico que ha crecido enormemente en los últimos años, con la misma estructura de justicia federal de hace tres décadas. Santa Fe necesita una inmediata implementación de un sistema de justicia federal oral y público, con más fiscales a disposición para agilizar las investigaciones complejas.

- Pusimos en marcha el “Programa Santa Fe + Justicia”. Un trabajo colectivo entre los tres Poderes del Estado junto a las Universidades, entidades intermedias colegiadas y el gremio judicial.

- Código Procesal Penal Juvenil: Este trabajo conjunto aspira a poner a Santa Fe a la altura de las legislaciones internacionales, impulsando el Juicio Oral y Público para menores con participación de la víctima. Un código que

recoge realidades no contempladas en el actual y que obstaculizan la Justicia santafesina en relación a la minoridad en conflicto con la ley penal.

5 - Cuidado de la salud y la inclusión social

- La baja en los casos de Covid-19 tiene que ver sin dudas con el alto nivel de vacunación en la provincia: 88% de la población está con el esquema completo de vacunación. 95% de mayores de 60 años cuenta con tres dosis. 90% del personal de salud cuenta con tercera dosis. 89% del personal de educación con tercera dosis. 70% del personal de seguridad tiene las tres dosis.

- Tuvimos que fortalecer en tiempo récord a nuestra red de efectores en todos sus niveles e incrementar la cantidad de camas críticas. Triplicamos la cantidad de camas críticas para adultos, pasamos de 161 a 486 y junto con el sector privado llegamos a 1.200. Duplicamos la cantidad de camas generales con oxígeno, llegando a 1.512 durante el 2021.

- Invertimos más de $33.800 millones en equipamientos, insumos, recursos humanos y en infraestructura hospitalaria.

- Laboratorios de biología molecular: 2019 había solo dos situados en Rosario y Santa Fe. Hoy tenemos 9 a lo largo de toda la provincia. Una inversión

de más de $50 millones.

- Laboratorio Industrial Farmacéutico: Más de 100 millones de unidades medicinales producidas en 2021.

- Aceite de cannabis con fines medicinales: Ya es una realidad a la que están accediendo de manera gratuita los pacientes. Invertimos más de $21 millones en materia prima, equipamiento, investigación y desarrollo.

- Centro Experimental de Investigación, Desarrollo y Extensión para la producción de Cannabis y la obtención de aceites medicinales en la localidad de Monte Vera. Un trabajo conjunto con el INTA con una inversión de $50.000.000.

Inclusión Social

- Invertimos más de $11.000 millones en la Tarjeta Única Ciudadana, Tarjeta Institucional, Módulos Alimentarios y Asistencia Alimentaria Escolar.

- Viviendas: Estamos construyendo 10.713 soluciones habitacionales con una inversión de 47.500 millones de pesos. Proyectadas iniciar otras 5.000 en el transcurso de 2022.

- Junto a Nación estamos invirtiendo más de $1.700 millones en la Red de infraestructura para la primera infancia. Construcción de 29 Centros de Desarrollo Infantil (16 en ejecución y 13 que tienen convenio para que comencemos el proceso de licitación). Empleo Joven

- Programa Santa Fe Más: Acompañamos a más de 26.290 jóvenes de

213 localidades en su recorrido formativo y educativo.

- El programa provincial “Primer Empleo” y “Te Sumo” del gobierno nacional, entre otros programas de práctica y entrenamiento laboral, permitieron alcanzar 4.500 nuevas inserciones laborales en el sector privado de nuestra provincia en 2021.

- ATR Juventudes: La última convocatoria recibió 2136 proyectos.

- El año pasado hemos propuesto a esta Legislatura un proyecto de ley para que los jóvenes de entre 16 y 17 años puedan votar. No es justo ni lógico que hace casi una década estén habilitados para elegir presidente, legisladores nacionales, pero no al gobernador, intendente y legisladores de su propia provincia y localidades. Cultura

Plan de Fomento: se han financiado más de 200 proyectos culturales de 120 localidades con una inversión de más de 56 millones de pesos.

Plan Incluir

- Incluir Obras: $3.851 millones invertidos en obras de infraestructura y equipamiento en lo que va de gestión.

- Incluir Social: $200 millones en financiación de proyectos presentados por clubes y asociaciones civiles.

Ambiente y Desarrollo Sostenible

- Programa Regenera Santa Fe: Tenemos proyectado incorporar más de 450 mil hectáreas protegidas.

- Creación de una Reserva Hídrica Natural en los Bajos Submeridionales,

con más de 300 mil hectáreas.

- Creación de un Área de Manejo Integral dentro del Sitio Ramsar Jaaukanigás de 150 mil hectáreas.

- Ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe en más del doble de su

superficie actual, contando actualmente con 4.096 hectáreas. - Tenemos también la aspiración de contar con un segundo Parque Nacional en territorio santafesino

- Estamos avanzando en la transición energética santafesina. A través de los Programas Energías Renovables para el Ambiente. Estamos desarrollando acciones de prevención, control y combate de incendios forestales.

Bajos Submeridionales

- El esquema de obras conjuntas en ejecución y futuras demandarán una inversión de $ 30.000 millones e incluye cinco componentes: alcantarillado,

defensa de ciudades, reservorio de agua, limpieza de canales y concientización educativa. - Se acordó con la provincia de Santiago del Estero desarrollar la ruta Hidrovial Interprovincial Santa Fe - Santiago del Estero, que demandará $22.000 millones

Género

- Somos la primera provincia del país en contar con un Registro Unificado

sobre femicidios, travesticidios y transfemicidios.

- En el año 2021 logramos incrementar en un 46% las áreas locales de

igualdad, género y diversidad en la provincia.

- Comenzamos la construcción de los primeros Puntos Violetas y llegaremos

a 40 en todo el territorio provincial.

- Capacitamos a más de 15.000 personas en el marco de la Ley Micaela.

- Vamos a lanzar el Programa Cuidar Santa Fe para promover la corresponsabilidad de las tareas de cuidado.

Descentralización

Tenemos una clara decisión política de discutir los alcances de la postergada autonomía municipal, incluyendo la duración de los mandatos comunales de 2 a 4 años, la transferencia de competencias y de recursos. El año que viene la Constitución Nacional cumple 170 años y queremos llegar a esa fecha garantizando la autonomía en la Provincia.

- Y lo estamos haciendo con un Consejo Consultivo de expertos y un Consejo de Ciudades y Comunas para abordar las distintas problemáticas que surgen en el ámbito de la gobernanza local en el corto, mediano y largo plazo. Fortalecer la autonomía impacta en la vida de la gente. Deseamos tener un proyecto de trabajo común que ingresemos a esta legislatura, lo antes posible.

- En el mismo sentido generaremos espacios de debate y reflexión con Colegios Profesionales; Universidades; Cámaras Empresarias; Asociaciones Sindicales; y con la Sociedad Civil a través de Diálogos Territoriales para la Autonomía.

- También pondremos en marcha el Instituto de Gobierno y Liderazgo para la Gestión Local a través de una plataforma virtual.

- Este periodo es el de mayor distribución de recursos a Municipios y Comunas. 2021: Transferimos más de $10.200 millones a Municipios y Comunas a través de diversos fondos además de la coparticipación. Llevamos transferidos $4.480 millones sólo en concepto de Obras Menores.

- El equilibrio fiscal alcanzado en 2021 y proyectado también para 2022, le permiten a la provincia desplegar su programa de gobierno