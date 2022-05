Para la UCR, el gobernador "volvió a repetir promesas de campaña"

El discurso del gobernador Omar Perotti, con el que dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, cosechó críticas en todo el arco opositor. Además, del socialismo, dirigentes de la UCR salieron a manifestarse con duros reproches.

Mediante sus redes sociales, el diputado de la UCR, Maximiliano Pullaro, expresó que “Santa Fe necesita respuestas en materia de gestión, para eso fue elegido gobernador” y sostuvo que “el momento para formular anuncios sobre lo que iban a hacer ya pasó. La improvisación los llevó a invertir el orden lógico de la planificación de políticas públicas”.

“Si tuviéramos un plan de seguridad, los federales NO estarían haciendo controles de tránsito y NO se hubiera cambiado tantas veces al jefe de policía del departamento Rosario”, añadió el exministro de Seguridad durante la última gestión del FPCyS.

Sobre la inseguridad, Pullaro señaló que “todos los indicadores de violencia y delito han empeorado durante esta gestión. Santa Fe necesita honestidad y compromiso para resolver el tema de mayor preocupación para los santafesinos. No se puede faltar a la verdad de esta manera ni seguir anunciando cosas”.

“La provincia lleva 29 meses sin inversiones en seguridad ni en el servicio penitenciario. Siempre en silencio, sin exigirle a Nación que deje de mirar el conurbano bonaerense y se ocupe de Santa Fe”, reprochó Pullaro.

Al igual que el Socialismo, Pullaro le reprochó al gobernador el anuncio de la continuidad de obras del Frente Progresista. “Las obras que ven los vecinos son las que iniciamos durante la gestión de Miguel Lifschitz y usted las frenó dos años. Ahora, después de quejarse por el crédito que las hizo posible, pretende adjudicárselas”, apuntó el legislador.

Por su parte, la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, aseguró: "Me cuesta creerle a Perotti, como me cuesta creerle a Alberto Fernández. Hoy volvimos a escuchar las promesas de campaña, lo que significa que durante más de 2 años no hicieron nada. Su gestión es realmente un fracaso. Las soluciones tienen que llegar ahora".

En la misma línea, su par en la Cámara Alta nacional, Dionisio Scarpín, indicó que “el plan provincial para combatir el narcotráfico y la inseguridad se limita solo a reclamar al gobierno nacional”.

“Con todos los indicadores de delito empeorando, no se puede continuar anunciando lo que se hará, sin atender el reclamo urgente de los santafesinos”, concluyó.