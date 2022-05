Florito: "En un discurso de dos horas, Perotti solo utilizó nueve minutos para hablar de Educación"

"Pareciera que la gestión arrancó hoy y que la Pandemia (de Coronavirus) lo frenó todo", sintetizó la presidenta del bloque Somos Vida Santa Fe, Betina Florito, sobre el discurso del gobernador Omar Perotti en la inauguración del 140° período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

"De las más de 2 horas que duró el mensaje, Perotti dedicó sólo 9 minutos para hablar de lo hecho y por hacer en Educación. Pero habló de cantidades y no de Calidad Educativa", cuestionó. Más adelante la legisladora santafesina expresó que en materia de Seguridad "no hay nuevas propuestas. Sólo el pedido de más fuerzas federales". "Pasaron más de dos años para que el gobernador se diera cuenta que tenemos que unirnos para luchar contra el flagelo de la inseguridad. Pero eso se logra con diálogo. Y no lo tenemos", aseguró.

Por otra parte, indicó que Perotti "pidió dejar de lado las mezquindades y especulaciones, pero el primero en no favorecer el diálogo con todos los sectores es él". "Y una vez más se contradice cuando dice que se compromete a fortalecer el rol de la Justicia provincial, pero su actitud de retirar los pliegos hace 4 días para designar jueces va en el sentido contrario, debilita la Justicia", afirmó Florito.

Las declaraciones de la legisladora se dieron luego de finalizada la 140ª Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados donde el primer mandatario santafesino brindó el habitual mensaje con su balance de gestión y anuncios de proyectos para el corriente año.