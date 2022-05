El Concejo comienza a discutir un aumento de la tarifa de taxis

Este lunes ingresa formalmente a la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal de Rosario el nuevo estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, el cual estableció que la bajada de bandera debería costar unos 239 pesos, mientras que la ficha cada cien metros tendría que valer alrededor de 12 pesos. Así, los números técnicos arrojan un atraso del 83 por ciento en relación a la tarifa actual.

Entre las discusiones previas, todo indica que el próximo jueves se aprobará una suba de entre el 30 al 35 por ciento, guarismo que encendió la polémica en la familia taxista. “El pasado jueves recibimos el estudio de costos del ente de movilidad, el cual informa que existe una distorsión de la actual tarifa que llega a un 83 por ciento, un número elevado, pero que tiene que ver, por un lado, con el tema de la inflación y, por otro, al atraso que se dio durante la pandemia, donde durante un año no se aumentó la tarifa de taxis”, explicó el edil de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, al aire de Cadena OH!.

“Obviamente que la bajada de bandera no se puede aumentar en esa magnitud porque no le da al bolsillo a la gente. Estamos discutiendo cuál es el monto del aumento: los taxistas piden un 40 por ciento, a nosotros nos parece que lo ideal estaría en un 25 ó 30 por ciento. De acá hasta el jueves vamos a discutir cuál es finalmente el aumento e intentar mejorar este sistema que hoy por hoy es malo. Necesitamos más autos en las calles, mayor servicio nocturno y para eso necesitamos que los peones que se bajaron del auto durante la pandemia se vuelvan a subir a las unidades. Acaba de entrar un mensaje de Ejecutivo para que los actuales vehículos puedan utilizar aplicaciones, no sólo la oficial. Nosotros pedimos abrir ese debate”, detalló.

Cardozo indicó que este lunes estuvo en el Concejo el presidente de la Cámara de Remiseros "que tiene una situación aún más compleja que los taxis, porque además de pagar todos los costos le tienen que dar la comisión a la gente de remises, que es algo que el taxista no tiene que hacer”, advirtió el concejal.

Asimismo, el edil reiteró que "nosotros no estamos desconociendo el desfasaje económico que tienen hoy por hoy el servicio de taxis y remises, pero lo que realmente tenemos que discutir en Rosario es la calidad integral del servicio y el transporte en la ciudad como un todo, porque se va emparchando un sistema que es malo. Le ponen curitas a un enfermo terminal”, agregó.