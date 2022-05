Preocupación del Colegio de Abogados de Santa Fe por el retiro de los pliegos de jueces

Por segunda vez en cuatro meses, el Gobierno de Santa Fe retiró los pliegos para la postulación de 10 jueces en medio de una fallida Asamblea Legislativa. El hecho fue advertido con gran preocupación desde el Colegio de Abogados de Santa Fe, que pidió por la búsqueda de consensos entre las fuerzas políticas para que la sociedad no quede “rehén de estas vacantes existentes”.

Desde el Gobierno justificaron el retiro de todos los pliegos para “preservar la integridad humana de todos los postulantes y no faltarles el respeto”. Acusaron a algunos legisladores de querer “ejercer el poder de ser mayoría”, y de “tener vocación para evitar cualquier tipo de consenso”.

En contrapartida, desde el Colegio de Abogados de Santa Fe vieron con preocupación que el poder Ejecutivo haya retirado de la Asamblea Legislativa los pliegos que había enviado para cubrir distintos juzgados en todo el territorio provincial. “Estamos hablando de juzgados que hoy están funcionando sin sus titulares, lo que significa que en esos lugares los juicios no avanzan”, indicó su presidente Andrés Abramovich, quien ejemplificó que, en el juzgado laboral, la titularidad permanece vacante desde noviembre del 2020.

“Insistimos en la necesidad de acuerdos políticos para que la gente no quede rehén de estas vacantes existentes. Estos acuerdos no tienen que ser para repartir cargos entre uno u otro partido, sino existir avenencias para que lleguen los mejores y más aptos, porque en cada magistrado designado pesa una enorme responsabilidad sobre sus hombros de impartir justicia”, agregó al aire de Cadena OH!.

Lo concreto es que las diez vacantes siguen igual y el diálogo no parece ser el mejor para replantear estrategias que permitan cumplir con un trámite que en todas las declaraciones y discursos es considerado como fundamental y necesario.

