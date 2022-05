Para la Justicia Federal, no hubo espionaje ilegal por parte de Sain

El Juzgado Federal No. 1 de Santa Fe declinó tomar intervención en la causa por supuesto “espionaje” del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, por entender que, de los elementos probatorios recabados, no surge que se haya configurado esa acción, ni ninguna que viole la Ley Nacional de Inteligencia.

La Resolución surge por solicitud del Fiscal Federal Walter Rodríguez, que planteó al Juzgado Federal 1 si había algún delito en el que eventualmente dicha instancia judicial podía intervenir, en la denominada “Causa Sain”.

La respuesta del Juzgado fue “no hacer lugar a la acción inhibitoria planteada” y en consecuencia, declarar su incompetencia material. Cabe recordar que el espionaje es delito federal. Por ello, si las evidencias con las que cuenta el MPA de la capital provincial hubiesen mostrado que Sain y su equipo espiaban siendo funcionarios, hubiese sido la Justicia Federal el ámbito para dirimir las acusaciones.

La medida deja a la investigación en manos del Ministerio Público de la Acusación, que ya la venía desarrollando, y en ese sentido rechaza la pretensión del propio Sain, que se presentó a denunciar ante la Justicia Federal los supuestos hechos en los que estaría implicado, para pedir que se inhiba de actuar al organismo provincial.

La decisión del Juzgado Federal 1 se basó en una resolución previa tomada por el Juez de la Cámara Penal provincial, Sebastián Creus. En dicha instancia, el magistrado había cuestionado severamente la acción de los fiscales Jiménez y Hernández en la causa abierta contra Marcelo Sain.