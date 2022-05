Sin querer, una ex de Daniel Osvaldo anunció el casamiento del ex futbolista con boda con Gianinna Maradona

Una vez más, Daniel Osvaldo se convirtió en noticia una vez más.

Elena Braccini –su expareja, con quien tuvo a sus hijas Victoria y María Helena- volviera a denunciarlo por incumplimiento de la cuota alimentaria. Y además de volcar un fuerte descargo en las redes dando detalles del difícil momento que atraviesa en pleno litigio legal, la italiana terminó confirmando la boda del exfutbolista con Gianinna Maradona, su actual pareja.

“Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Crees que tiene tiempo para pensar o llamar o para escribir a sus hijas?

“Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”, comenzó diciendo Elena en Instagram.

Luego, se refirió al casamiento que estaría organizando Daniel con la hija de Diego Maradona: “Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Crees que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas? Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp se podrían escuchar todos los días. Pero él, no; no tiene tiempo”.

“Muchas veces, sentí ganas de rendirme porque sinceramente es muy agotador tanto psicológica como económicamente soportarlo. Por esto tengo que agradecer a mis abogados que nunca se dieron por vencidos conmigo ni por un momento. Pero entonces ayer, me di cuenta que hay muchas de estas situaciones. Especialmente, una me tocó el corazón… una madre abandonada por su esposo con dos niños autistas”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Se quedó sola, se arremangó, hizo mil trabajos para darle un futuro a sus hijos, mientras que el exesposo nunca le dio nada. Ni un centavo de lo que ganaba... Los gastaba en sus vicios, ¡qué asco! Recuerda bien, es importante. Los niños son lo primero, y cuando aprendes que la vida es una rueda que gira, y que no eres todopoderoso, y que todo el mal que haces será contraproducente, entonces tal vez el mundo sea un lugar mejor”.

Fuente: Ciudad Magazine