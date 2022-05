Michlig: "Si o si hay que reformar la Constitución"

El 14 de abril se cumplieron 60 años de la última reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe.

La Carta Magna santafesina es, junto a la de Mendoza, una de las dos constituciones que no se adaptaron a la reforma constitucional nacional de 1994.

En la Legislatura provincial hay varios proyectos de ley que buscarán avanzar en ese sentido, con el apéndice de la reelección para la gobernación como una traba que será eje de discusión.

Al respecto, el flamante presidente de la UCR Santa Fe, Felipe Michlig, aseguró: "Entiendo que la reforma de la Constitución es impostergable, tenemos que discutirlo en serio. Hay que reformarla, ya tiene 60 años".

"Cuando se hizo la última reforma, todavía el hombre no había llegado la luna, no teníamos internet ni redes sociales", recordó el senador provincial.

Además, advirtió: "No podemos hacer leyes que estén por encima de la constitución. El Gobernador que está tiene que decir que no buscará la reelección. Yo diría que en los próximos dos mandatos no haya reelección".

Relaciones institucionales

En otro tramo de la entrevista en diálogo con Sin Mordaza TV, el dirigente refirió a su acto de asunción frente al partido, afirmó que no invitaron a las autoridades del peronismo, aunque adelantó que habrá un pronto encuentro.

"No invitamos al peronismo, pero si visitaré al presidente del PJ, Ricardo Olivera. Le dije que teníamos la idea de visitarlo en la sede del Partido Justicialista", reconoció Michlig.

Y culminó: "Si nosotros queremos achicar esta gran grieta, debemos trabajar todos juntos; y para eso necesitamos tener espacios de diálogo, de discusión de los temas".

