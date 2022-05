"No estamos acostumbrados a terminar peloteados como ocurrió en el primer tiempo. Ellos nos manejaron la pelota después del gol del empate nuestro (Enzo Fernández de tiro penal sobre el cuarto de hora, luego de la apertura de Silvio Romero a los cinco minutos para el local)", admitió Gallardo en la conferencia de prensa pospartido que compartió justamente con Armani.

"En el primer tiempo teníamos que corregir por la derecha de nuestra defensa, pero el devenir del partido no nos dio tiempo. De hecho Andrés Herrera y Paulo Díaz no la pasaron bien en esos primeros 45 minutos, cuando Fortaleza concentró el juego por ese sector", puntualizó.

Tras señalar que la "cancha estaba en mal estado", el "Muñeco" reconoció que "más allá de eso, hay que aprender de estos partidos para que no vuelva a pasar en la Copa. Porque si se repite, lo podemos pagar caro. Por suerte esta noche tuvimos al "Flaco" Armani que sacó todo", aceptó.

"Pero insisto en que no hay que alarmarse con lo que pasó en este partido, porque constituye un aprendizaje para corregir las cosas que hicimos mal y poder solucionarlas a futuro", remarcó.

"Y en cuanto a lo de los lesionados que tenemos, todo es cuestión de tiempo en cuanto a sus recuperaciones. Por ejemplo Matías Suárez, después de lo que se recuperó y que estaba volviendo a convivir con el juego, sufrió una lesión muscular y otra vez lo perderemos por un tiempo", se lamentó.

También Enzo Pérez se perderá el próximo partido, por la quinta fecha de la Zona F, al haber llegado a la tercera tarjeta amarilla, "pero por otro lado hay jugadores que están creciendo en su rendimiento, como por ejemplo Tomás Pochettino, que se ganó la confianza en el partido con Sarmiento y por eso hoy volvió a ser titular", cerró Gallardo.

A su lado Armani también fue consultado por la prensa presente en la sala de conferencias del estadio Castelao y para analizar su gran actuación que lo constituyó en la figura de la cancha, resaltó que para "un arquero es fundamental la primera pelota".

"Si uno arranca bien, toma más confianza y se va afirmando con el correr de los minutos", destacó el santafesino de Casilda.

"Pero no me parece que esto haya sido algo tan distinto a lo que puedo dar, porque no creo haber bajado el nivel en este tiempo. Lo que pasa es que en partidos como el de hoy, cuando a uno le llegan mucho, estás más en actividad y se siente mejor", subrayó finalmente Armani, de 35 años.