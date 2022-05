Armando Mena Navareño estaría intentando conquistar a Wanda Nara

Desde marzo, los rumores de crisis rondan fuerte a la pareja de Armando Mena Navareño y la China Suárez. Como si fuera poco, apareció Wanda Nara en escena.

Luli Fernández contó en Socios del Espectáculo que el español estaría intentando conquistar a la esposa de Mauro Icardi, luego de que salieran a la luz versiones de que la China estaría interesada en el actor Fernando Guallar.

"Algunas cosas se las consulto a Wanda. Después me clava el visto. Pero la información la tengo. Tengo un textual de un amigo de Wanda. 'Armando está tiroteando a Wanda'. Wanda de esto no me contestó absolutamente nada", comenzó informando la panelista del ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Luego Luli dio más detalles y lanzó su picante hipótesis sobre Armando Mena Navareño: "Yo creo que es una venganza con la China. Está enojado. Surgieron nuevos mensajes de la China con el actor de la serie de Luis Miguel (Fernando Guallar). Parece ser que Armando tiene una cuenta paralela para conquistar, mandar mensajitos y espiar".

En el centro de la polémica desde su separación de Benjamín Vicuña, en agosto de 2021, China Suárez tomó una firme decisión para alejarse de los conflictos mediáticos.

Consultada por su relación con Armando Mena Navareño, tras la ausencia de guiños amorosos en sus redes sociales, la actriz le respondió a la revista Hola! Argentina: "No quiero hablar de mi vida. No hablo más de mis cosas. Estoy muy enfocada en mi trabajo, en mis hijos. Así que estoy muy bien".

Fuente: Ciudad Magazine