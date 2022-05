Minino Garay llega a Venado Tuerto y Rosario

El percusionista argentino radicado en París, Minino Garay, se presentará en Venado Tuerto junto a grandes músicos el sábado 14 de mayo en 1927 Multiespacio a partir de las 21. En tanto, el domingo 15, el artista se presentará en la ciudad de Rosario.

Minino Garay, que este año editó su disco Speaking Tango (donde participa en varios temas el venadense Leo Genovese), se presentará en esta oportunidad acompañado por un aútentico dream team que incluye a Manu Sija en guitarra y violín, Flavio Romero en contrabajo y la cantante francesa Alex Pandev. “Estaremos presentando este disco que se llama Speaking Tango, una mezcla de jazz, tango y los textos, sobre todo”, dijo Minino al aire de Cadena OH!.

Minino obtuvo su apodo cuando llegó a París, donde construyó desde una carrera que lo ligó musicalmente a compatriotas también establecidos en esas tierras, como el Tata Cedrón, Raúl Barboza, Juan José Mosalini y Gustavo Beytelmann, y a figuras de tan diversa procedencia como Julien Lourau, Magic Malik y Dee Dee Bridgewater.

“Cuando yo llegué a Europa comprendí que si no reivindicaba de donde yo vengo, la gente no puede reconocerte. Entonces, me identifiqué diciendo que venía de la Argentina, pero de una ciudad especial como Córdoba, porque sino piensan que existen solo Buenos Aires y haces tango”, reconoció el músico.

El concepto de Speaking Tango, con el que llegará a la provincia de Santa Fe, “se basa en tomar los textos de viejas canciones de tango y adaptarlos a otros tipos de música”, explicó Minino.

Este proyecto SPEAKING TANGO, tiene una relevancia particular en la historia de Minino ya que hace exactamente 20 años que lo viene pensando e imaginando. El material se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Editado por el prestigioso sello Sunnyside Records de New York, será presentado con varios conciertos entre Argentina y Francia.

