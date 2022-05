'Chapa' Retegui: "Rosario demuestra que puede organizar un evento de nivel superlativo"

«Vinimos a acompañar esta fiesta del deporte. Sabíamos que estaban transcurriendo unos juegos espectaculares y vinimos a verlos y disfrutar», afirmó Retegui.

El ex entrenador de Las Leonas y Los Leones dice presente en la ciudad para poder observar la mayor cantidad de deportes que pueda. «Estamos disfrutando de esto, de la juventud, de toda la gente. Es increíble lo que se vive en el Parque, me hace acordar a lo que se vivió en 2018 en Buenos Aires. Me pone contento que una ciudad tan importante como Rosario pueda hacer un evento de nivel superlativo», expresó.

El «Chapa» recorrió los distintos clústeres y aseguró que «el hecho que esté todo concentrado en un mismo lugar, que la gente pueda trasladarse caminando, que haya un espacio lúdico para que puedan pasarla bien, ver diferentes deportes, es excelente». «El olimpismo va para ese lado, que todos puedan compartir y que sea fácil para la gente, que pueda disfrutarlo y que cada vez sean mejores», agregó.

«Que la gente pueda estar al aire libre, ver eventos de esta magnitud con las tribunas llenas en todos los deportes, la gente yendo a cada estadio, demuestra que Argentina se lo propone y puede hacer las cosas bien. Hoy Rosario demuestra a toda Sudamérica que puede organizar un evento de este nivel», manifestó el funcionario y agregó su felicitación a todas las personas que trabajan de manera incansable para que los Juegos se desarrollen de esta manera.

«Aplaudo por que haya más eventos de esta magnitud y que la gente se vuelque al deporte, sea el que sea, porque tiene que ver con la buena compañía, los buenos hábitos y sacar a los chicos de la calle. Invito a toda la gente a que venga al Parque a alentar a las selecciones argentinas, que disfrute y que vea deporte», remarcó.