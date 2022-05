Gerardo Romano abandonó una entrevista con Fabián Doman: "Gocen del sueldo y pasen una linda tarde"

Un día antes de volver a presentarse con únicas funciones de Un judío común y corriente al Chacarerean Teatre, Gerardo Romano brindó una entrevista vía Zoom con Momento D, el programa conducido por Fabián Doman en las tardes de ElTrece.

Y, teniendo en cuenta su compromiso social y su posición política, estaba claro que la charla iba a derivar en cuestiones de actualidad. Sin embargo, cuando nadie se lo esperaba, el actor se sintió incomodo con el curso de la conversación y decidió abandonar la nota.

Leer también: Armando Mena Navareño estaría intentando conquistar a Wanda Nara

“En casi todos los países del mundo ha perdido el oficialismo y hay una derechización de las sociedades”, aseguró Romano en referencia al crecimiento en las encuestas que está demostrando el economista Javier Milei, quien está decidido a postularse como candidato a Presidente de la Nación. Entonces, el conductor lo contradijo señalando el caso de Emmanuel Macron, quien fue reelecto en Francia.

Pero, evidentemente, el actor no estaba en uno de sus mejores días. Y, ante la pregunta de Doman sobre qué pensaba él del líder del Partido Libertario, sorprendió a todos con su respuesta. “Pienso más que nada que no puedo aportar a la charla esta, ya vi el panel quienes son, lo que piensan, no quiero modificarle la cabeza a nadie”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Están trabajando en Canal 13, disfruten, gocen del sueldo y pasen una linda tarde”. En ese momento, Romano se sacó los auriculares, se levantó del asiento y dejó la entrevista en vivo después de haber estado al aire apenas unos cuatro minutos. “Ah se retira. ¿Y por qué se retira? No entiendo. ¿Le molestó la pregunta que le hice de Macron?”, dijo entonces Doman sin llegar a comprender la situación.

Leer también: La China Suárez y Rodrigo de Paul se habrían encontrado al menos dos veces

Enseguida, el conductor saltó a favor de sus compañeros. “Me llama la atención porque además voy a defender al panel. No dijeron ni mu. El panel no preguntó, ni opinó, ni nada. Tampoco en el diálogo me pareció que había algún problema...”. “Yo sabía que esto iba a pasar. Lo sabía. Ni idea por qué se levanto igual”, dijo Silvia Fernández Barrios, una de las periodistas del ciclo.

Por su parte, Pampito Perelló Aciar le reprochó la actitud a Romano, quien sin embargo no llegó a escucharlo. “¡Qué ridículo eso que estás diciendo, es absurdo!”, le dijo. Y agregó: “Me parece que a él no le gustó el debate, y nos acusó de que trabajamos en canal Trece y que nos dicen lo que tenemos que decir. Y la verdad que nadie nos dice como opinar, señor. Un ridículo. Y nos falta el respeto, nosotros no se lo faltamos a él”.