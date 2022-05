Orgullo santafesino: Felipe Vergara participará de las Olimpíadas Internacionales de Química

Las Olimpíadas Internacionales de Química, que se realizarán a finales del mes de julio, contarán con la participación de cuatro argentinos, tres de Capital Federal y el santafesino Felipe Vergara.

Alumno del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, se recibió el año pasado como técnico químico en la secundaria. Si bien era un estudiante "promedio tirando para abajo", se metió a las olimpíadas en tercer año y no se alejó nunca más.

"Una amiga que ya había participado, me dijo que me sume para hacer algo. El primer día dije, esta es la mía. Por el grupo sobre todo, era una forma distinta de aprender, diferente de encarar los problemas. Desde ese primer día no me fui del laboratorio, y empecé a participar de olimpíadas", comentó al aire en Cadena OH!

En 2019 ganó la medalla de plata en el nivel 2. El año pasado quedó segundo a nivel nacional, que es el nivel tres, y gracias a eso pudo estar en la pre selección para representar al país. Eran 24 chicos, hubo dos pre selecciones más y quedaron 4.

"Una cosa es estudiar sólo y otra es con gente que le gusta lo mismo a uno. La química la veía muy exacta, taxativo, imposible de mover. Hasta que entré a las olimpíadas empecé a verla como un juego, como un rompecabezas, hay millones de formas de encararlo. Lo veía en el papel y después pasaba al laboratorio".

Todavía el Comité Olímpico Internacional debe definir la fecha exacta. Pero la instancia será virtual y sólo teórica, lo que es más difícil. A principios de junio, Felipe viajará a Buenos Aires durante tres semanas y realizarán el entrenamiento intensivo final, en la Universidad de Buenos Aires. "Vamos a estar todo el día haciendo problemas", dijo entre risas.

