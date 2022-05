Anunciaron un corte en la ruta 11 a la altura de Las Toscas

El Polo Obrero anunció que este martes realizará un corte en la Ruta provincial 11, "luego de que el intendente municipal Leandro Chamorro decidiera despedir sin motivo a 200 trabajadores eventuales".

La agrupación se movilizará hoy como parte de la Marcha Federal convocada por la Unidad Piquetera, por lo que esta medida anticipa lo que será "la más grande acción de lucha nacional contra el ajuste de los gobiernos, que bajan en cascada desde Nación hasta las provincias y municipios", señalaron.

El otro desencadenante de la situación fue "la decisión unilateral del intendente de recortar la asistencia alimentaria y la entrega de medicamentos a personas de bajos ingresos, con la excusa de que se cobrará un Ingreso de Emergencia. Una alerta de cómo procesarán los gobiernos locales la mentada ayuda, que es de miseria y además no ha sido otorgada de manera universal, como lo demostraron largamente las colas de reclamos frente a las oficinas del ANSES. Por otra parte, está claro que la decisión no tiene fundamento, desde el momento de que las personas que lograron inscribirse aún no han cobrado un solo peso", señalaron desde el PO.

"Exigimos la atención inmediata del gobierno local y del gobierno provincial de Omar Perotti ante los reclamos de trabajadores precarizados por el Estado. Restitución inmediata de la ayuda alimentaria y sanitaria. Reincorporación de todos los despedidos, aumento de salario para llevarlo a la canasta básica, pase a planta municipal. Basta de precarización laboral", agregaron.