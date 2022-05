Tras 9 años juntos, se separaron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

El presentador de televisión Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés, su pareja en los últimos nueve años y con quien tiene a su hijo menor, Lorenzo. De esta forma, también cada uno tiene otros hijos y convivían como una familia ensamblada, mientras que algunos de los integrantes vivían solos o en el exterior.

En este sentido, la información la dio a conocer Ángel de Brito al comienzo del ciclo que conduce en América, LAM, y expresó que finalmente la pareja terminó su relación. “Marcelo Tinelli, separado de Guillermina Valdés. Está confirmada la información. Un bombazo que nadie esperaba, pero es así. Después de 9 años, están separados” sostuvo el presentador del programa.

Leer también: ¿China Suárez y Rusherking? Aseguran que "hubo encuentros furtivos"

Cabe recordar que comenzaron su relación en 2012 y, un año después, tuvieron a Lorenzo, que hoy tiene 8 años de edad. Durante la cuarentena, ambos atravesaron una fuerte crisis amorosa y se reconciliaron. Incluso, protagonizaron cientos momentos juntos en Showmatch - La Academia, donde la actriz participó de jurado.

Es así que, según trascendió, la pareja cortó en buenos términos dado a la relación que tienen entre ambos. Además, sería el fin definitivo de su vínculo romántico, mientras que seguirán con la crianza compartida del menor de edad, el único hijo que tuvieron juntos.

Los motivos

Yanina Latorre dio detalles de los motivos que habría desencadenado esta ruptura.

“Guillermina y Marcelo venían mal, tenían una crisis profunda. Todo empezó después de sus vacaciones familiares en Punta del Este donde tuvieron diferencias en la convivencia”, comenzó diciendo la panelista de LAM.

“El tema es que Guillermina tiene a sus hijos Helena, Paloma y Dante (frutos de su relación anterior con Sebastián Ortega) y Tinelli tiene a los suyos (Candelaria y Micaela, con Soledad Aquino; y Francisco y Juanita, a quienes tuvo con Paula Robles), y todos tienen como unas maneras diferentes de vivir”, agregó.

Y continuó: “Cuando estaban en Punta del Este fue rara la convivencia y después Marcelo se fue con sus hijos a México y también se fue con los mayores a Europa; y eso no le habría gustado tanto a Guillermina”.

“Ahí no estaban separados, pero estaba todo difícil. Me dicen que la decisión es de Guillermina y que Tinelli no estaba tan convencido con la decisión. Por ahora, es una separación. A ella no le gustó que no vaya al viaje con los hijos de Marcelo”, cerró Yanina, contundente.

Fuente: Radio Mitre