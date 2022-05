Emoción de la mamá del nene rosarino trasplantado: "Ahora estoy tranquila"

Pablito, el nene trasplantado este martes por una hepatitis aguda severa, se encuentra estable luego de la delicada operación que le practicaron en el Sanatorio de Niños de Rosario. Su caso conmovió a todo el país bajo el deseo unánime de su pronta recuperación.

Vanesa tiene 38 años y la semana pasada fue junto con su esposo al Sanatorio de Niños porque su pequeño de 8 años no estaba bien. Las cosas se fueron complicando y el chiquito terminó en terapia intensiva, en emergencia nacional y finalmente trasplantado.

"Lo vi anoche y estaba bien, ahora vengo a ver el parte médico de las 11", detalló la mujer, muy emocionada, pero visiblemente aliviada. "Ahora estoy tranquila, estoy muy tranquila. Si vos me hubieses preguntado antes de ayer, estaba destrozada. Pero ahora estoy muy muy tranquila", confió.

"Sinceramente yo tenía miedo de que mi hijo hubiera entrado en lista de espera para el trasplante, porque ahí los órganos generalmente no llegan", señaló Vanesa.

Luego contó que toda la familia se estaba haciendo estudios para saber si podían donar el hígado: "Mi esposo se había hecho los estudios para donar y no podía porque tiene hígado graso. Mi sobrino tampoco porque tiene una arteria dentro del hígado. Y cuando se estaban haciendo los análisis las tías de mi hijo, apareció esta posibilidad. Fue un milagro", dijo.

También contó cómo fue el momento en que se enteró de que había un donante para su hijo: "Salió en todos los medios y yo la verdad no me quería hacer ilusiones, hasta que me llamaron los médicos y me vine volando al sanatorio", relató.

